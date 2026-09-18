ادامه ادعاهای ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایران خواهان دستیابی به توافق با واشنگتن است، اما هنوز برای این کار آماده نیست.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه «ای‌بی‌سی ۱۱» ادعا کرد: ایران می‌خواهد توافق کند؛ از نظر من آنها آماده نیستند. ما یا توافقی خواهیم کرد که خوب باشد یا اصلاً توافقی نخواهیم کرد.

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از سه منبع گزارش داد که انتظار می‌رود ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با نمایندگان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان دیدار کند.

ترامپ در ادامه مدعی شد: ما از قبل توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از بین بردیم.

وی به اظهارات ادعایی خود ادامه داد و افزود: اگر از بمب‌افکن‌های B-۲ استفاده نمی‌کردیم، اکنون ایران دارای سلاح هسته‌ای بود.

ترامپ که به علت سیاست های نسنجیده زیر فشار شدید قرار دارد، مدعی شد: ایران در همه جای دنیا به‌عنوان بدترین کشور جهان شناخته می شود و این وضعیت مدت‌هاست ادامه دارد. ما به کار خود ادامه می‌دهیم؛ آنها [ایرانی ها] در شرایط بسیار ضعیفی قرار دارند.

وی ادعایش درباره تنگه هرمز را تکرار کرد و مدعی شد: ما تنگه هرمز را به‌طور کامل کنترل می‌کنیم. تقریباً هر شب تعدادی از کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهیم، چرا که آنها چیزی نمی‌بینند. ما رادارهایشان را از بین بردیم.

ترامپ ادعا کرد: اقتصاد آنها در بدترین شرایطی قرار دارد که تا حالا دیدند و با تورم بالای ۳۰۰ درصد مواجه هستند. وضعیتشان آشفته است و باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

وی به توهمات خود ادامه داد و افزود: در نهایت پیروز می‌شویم. نمی‌دانم این پیروزی از طریق توافق به دست می‌آید یا خیر، اما همین الان نیز در حال پیروز شدن هستیم.

انتظار می‌رود این دیدار بر دیدگاه‌های واشنگتن درباره راهبرد پس از جنگ و گام‌های بعدی در درگیری متمرکز باشد.

وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه دعوت‌نامه‌های اولیه را ارسال کرده و احتمال دارد این نشست با حضور دیگر رهبران کشورهای عربی و مسلمان نیز گسترش یابد.

ترامپ روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرده بود که واشنگتن در حال حرکت «به سمت پایان جنگ» است و مدعی شده بود که آمریکا مستقیماً از ایران شنیده است که تهران خواهان توافق است.

اظهارات ترامپ درحالی بیان می شود که مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با ۲۲۰ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف، به قطعنامه‌ای رأی داد که به دنبال محدود کردن اختیار ترامپ برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران است.

این طرح که از سوی «ست مولتون»، نماینده دموکرات، ارائه شده، دولت آمریکا را موظف می‌کند نیروهای این کشور را از درگیری‌های نظامی با ایران خارج کند؛ مگر در شرایط دفاعی مشخص. هفت نماینده جمهوری‌خواه نیز در حمایت از این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند.