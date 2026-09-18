به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین بازی آسیایی خود در فصل جدید، شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور در ورزشگاه بینالمللی بصره مقابل السد قطر به میدان رفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه، حریف پرمهره خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد.
شاگردان سهراب بختیاریزاده در این دیدار با انگیزه و تمرکز بالا برابر یکی از تیمهای مطرح فوتبال قطر ظاهر شدند و در نهایت با کسب یک پیروزی قاطع، شروعی درخشان در رقابتهای آسیایی رقم زدند.
این پیروزی برای آبیپوشان اهمیت ویژهای داشت؛ چرا که استقلال پس از ۲۳ سال بار دیگر توانست السد را در یک دیدار رسمی شکست دهد.
مجتبی انصافی پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی ۳ بر صفر استقلال برابر السد قطر اظهار داشت: سهراب بختیاریزاده با یک برنامه تاکتیکی دفاعی بسیار خوب وارد این دیدار شد، اما هدف او صرفاً دفاع کردن و عقب کشیدن تیم نبود. طبق چیزی که من در جریان بازی دیدم، حدود ۷۵ درصد مالکیت توپ در اختیار السد بود، اما بختیاریزاده فریب این مالکیت را نخورد.
او افزود: سرمربی استقلال منتظر میماند تا السد با پیشروی و گردش توپ، خطوط خود را در زمین استقلال جلو بیاورد و سپس با گرفتن توپ و استفاده از فضاهای پشت خط دفاعی این تیم، حملات خود را شکل دهد. استقلال از این طریق بارها به دروازه السد نزدیک شد و خطرات زیادی نیز ایجاد کرد.
پیشکسوت استقلال ادامه داد: سیستم استقلال در فاز دفاعی تقریباً ۱ - ۴ - ۵ بود، اما زمانی که تیم میخواست وارد فاز هجومی شود، این سیستم به شکل تقریبی به ۱ - ۲ - ۴ - ۳ تبدیل میشد. برنامهریزی و مدیریت استقلال در زمان انتقال از دفاع به حمله بسیار خوب بود و چهار فاکتور در این زمینه نقش مهمی داشت؛ گرفتن توپ، ارسال سریع توپ از فاز دفاعی به فاز حمله، پاس نهایی و ضربه آخر که استقلال در هر چهار بخش عملکرد بسیار خوبی داشت.
انصافی درباره عملکرد خط حمله استقلال و گلزنی سعید سحرخیزان پس از چند بازی، گفت: یاسر آسانی یک مهره بسیار کلیدی برای استقلال است. او بازیکنی است که قابلیت تقابلهای یک به یک، ارسال پاسهای نهایی و شوتزنی دارد. سحرخیزان نیز به نظرم خیلی خوب توسط آسانی شناخته شده و در فضاهای پشت مدافعان توپهای خوبی دریافت میکند و ضربات نهایی را هم به بهترین شکل میزند.
او افزود: احساس میکنم سحرخیزان در حال حاضر میتواند بهترین سانتر فوروارد استقلال باشد. استقلال از نیمفضاها به خوبی استفاده میکند و در کنارهها نیز ارسالهای زیادی دارد. سحرخیزان هم به دلیل اینکه در خط آتش حضور دارد و برای دریافت توپ از جریان بازی خارج نمیشود، در زدن ضربات نهایی و تهدید چارچوب حریف بسیار خوب عمل میکند.
کارشناس فوتبال در خصوص دو دیدار پیش روی استقلال برابر تراکتور و الغرافه و همچنین مصدومیت حبیب فرعباسی، اظهار داشت: بعید میدانم استقلال با این شرایط در این دو بازی دچار مشکل شود. سهراب بختیاریزاده با وجود تغییراتی که در ترکیب تیم ایجاد کرده، بهخوبی استقلال را در قالب یک تیم پیش میبرد. یک روز بازیکنی مانند کوشکی در ترکیب نبود و روز دیگر حردانی حضور نداشت، اما استقلال همچنان توانست عملکرد خود را حفظ کند.
انصافی ادامه داد: به شخصه عملکرد بختیاریزاده را در این فصل بسیار مثبت میدانم. او میخواهد ثابت کند که برای استقلال، وجود ستارهها به اندازه گذشته اهمیت ندارد و آنچه مهمتر است، داشتن یک تیم یکدست و هماهنگ است؛ تیمی که همه بازیکنان در کنار یکدیگر باشند و سرمربی بتواند از تمام نفراتش استفاده کند.
او گفت: در گذشته اینگونه نبود و استقلال بیشتر به دنبال این بود که حتماً ستاره داشته باشد و بازیکنی با اسم و رسم جذب کند. بسته بودن پنجره نقلوانتقالات در ابتدا شاید یک محدودیت به نظر میرسید، اما همین مسئله برای استقلال تبدیل به یک حُسن شد تا از داشتههای خودش استفاده کند و حالا خوشبختانه همین بازیکنان نیز به خوبی جواب اعتماد کادر فنی را دادهاند.
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