به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه میناب، در خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به تحلیل اهداف دشمنان از تحمیل جنگ، تاکید کرد که ابزارهای دشمن در طول ۴۷ سال گذشته تغییر کرده اما اهداف بنیادین آنها همچنان ثابت مانده است.
تغییر ابزار دشمن در مسیر براندازی و حفاظت از صهیونیسم
وی با یادآوری آموزههای رهبر انقلاب در خصوص اهداف دشمن، افزود: اهداف دشمنان از تحمیل جنگ شامل مقابله با انقلاب اسلامی، تجزیه ایران، جلوگیری از سازندگی کشور و حفاظت از رژیم منحوس صهیونیستی است.
ذاکری گفت: در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، هدف اصلی دشمن فرو خواباندن پرچم اسلام بود؛ زیرا میدانند ملتی که متمسک به اسلام شود، در برابر هر قدر هم قدرتمند باشند، تسلیم نخواهند شد. امروز نیز جنگها پروژهای برای مهار، تضعیف و براندازی انقلاب اسلامی و حفاظت از رژیم صهیونیستی هستند، اما ابزارها با پیشرفت تکنولوژی تغییر یافته است.
خطیب جمعه میناب تاکید کرد: دشمن از ایران قوی و مستقل میهراسد، لذا تنها راه مقابله با این تهدیدات، تقویت تولید ملی، خودکفایی، مقاومت فعال و بازدارندگی است که تضمینکننده امنیت و عزت ملی خواهد بود.
امام جمعه میناب با توصیف دفاع مقدس به عنوان یکی از درخشانترین بخشهای تاریخ انقلاب اسلامی، آن را مکتبی متعالی برای تمام نسلها خواند و تصریح کرد: دفاع مقدس فراتر از یک تجربه نظامی، موجب تثبیت خودباوری ملی، اقتدارآفرینی جمهوری اسلامی در جهان و دستیابی به خودکفایی دفاعی شد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه دفاع مقدس به ما میآموزد که مبارزه توأم با ایمان و حفظ اعتمادبهنفس ملی، راه رسیدن به آرمانها و حل تمامی مشکلات در تمام ادوار است.
ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود، تحولات اخیر در یمن را تجلی وعدههای الهی دانست و گفت: پیروزیهای امروز یمن را نباید صرفاً یک رویداد نظامی دانست، بلکه اینها انطباق کامل با سنتهای الهی مانند "سنت نصرت الهی" (وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ) است.
وی با اشاره به تغییر معادلات در منطقه توسط انصارالله، اظهار داشت: همانگونه که آزادسازی خرمشهر معادلات جنگ تحمیلی را تغییر داد، عملیاتهای اخیر انصارالله نیز معادله مبارزه در منطقه را دگرگون کرده و موجب شگفتی جهانیان شده است. این پیروزیها فشار بر لبنان را کاهش و منافع آمریکا و همپیمانانش را در منطقه به خطر انداخته است.
ذاکری با هشدار نسبت به احتمالات نظامی دشمن، افزود: اگرچه احتمال اقدامات محدود دشمن مطرح است، اما آنها پشیمان خواهند شد؛ چرا که امروز جبهه مقاومت از حالت کنشگر به حالت واکنشی تبدیل شده و این یعنی تغییر مسیر از اقدامات فعالانه به سمت اقدامات انفعالی.
امام جمعه میناب در پایان با اشاره به مناسبتهای پیش رو از جمله سالروز وفات حضرت معصومه(س)، نسبت به برنامههای دشمن برای هویتزدایی از دختران جامعه هشدار داد و گفت: در مقابله با این چالشها، حضرت معصومه(س) بهترین و جامعترین الگو برای دختران امروز ما هستند.
وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده تأکید کرد و از خانوادهها خواست در حمایت از دانشآموزان نیازمند و تقویت بنیه فرهنگی آنان پیشقدم باشند.
حجتالاسلام ذاکری در پایان، از تلاشهای گروههای جهادی، از جمله گروه جهادی پزشکی و حضور فعال بسیج دانشجویی و رزمندگان در برنامههای فرهنگی و مذهبی منطقه قدردانی کرد.
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