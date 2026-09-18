دفاع مقدس فرهنگ اقتدار و خودباوری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام زاهدی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خرمدره با اشاره به تحولات یمن و درگیری‌های منطقه، اظهار کرد: آنچه امروز در یمن مشاهده می‌شود، نتیجه ایستادگی و اتکا به توان داخلی، ایمان و مردمی‌سازی مقاومت است.

وی با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده درباره حملات یمن به منافع عربستان، افزود: یمن در کنار توکل به خدا، نیروی ایمان و حمایت ایران، به نقطه‌ای از اقتدار رسیده است که تحولات آن بر معادلات منطقه‌ای اثرگذار شده است.

امام جمعه خرمدره با بیان اینکه تحولات جبهه مقاومت آثار منطقه‌ای به همراه داشته است، گفت: پیروزی‌های یمن می‌تواند بر معادلات حزب‌الله، شرایط لبنان و محاسبات رژیم صهیونیستی در منطقه اثرگذار باشد.

زاهدی‌پور با تشبیه تحولات اخیر یمن به آزادسازی خرمشهر، عنوان کرد: همان‌گونه که آزادسازی خرمشهر معادلات جنگ تحمیلی را تغییر داد، تحولات اخیر در جبهه مقاومت نیز نشان‌دهنده تغییر معادلات در منطقه است.

وی همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله نقطه آغاز بسیاری از توانمندی‌ها و اقتدار امروز مردم ایران بود. جنگ تحمیلی با وجود خسارت‌هایی که به کشور وارد کرد، منشأ بسیاری از پیشرفت‌های امروز شد.

امام جمعه خرمدره ادامه داد: اگر روزی آمریکا دست‌نشانده‌های خود را برای جنگ با ایران فرستاده بود، امروز خود آمریکا در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

زاهدی‌پور تأکید کرد: دفاع مقدس نباید صرفاً یک پدیده تاریخی تلقی شود، بلکه باید آن را یک فرهنگ اعتقادی و ملی دانست که مسیر حرکت مردم ایران را تعیین کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، ضمن تبریک بازگشایی مدارس، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، گفت: مهم‌ترین حق دانش‌آموزان این است که مسیر آینده آنان به‌درستی ترسیم شود تا اعتقادات دینی و حریم سرزمینی و جغرافیایی خود را بشناسند.

امام جمعه خرمدره افزود: ایران امروز به برکت اعتقاد، ایمان و مقاومت به جایگاه اقتدار رسیده و شرط ادامه این مسیر، حرکت دقیق‌تر و قدرتمندتر در همین مسیر است.

زاهدی‌پور ارتباط تشکیلاتی مسجد و مدرسه را یکی از ضرورت‌های مهم در این زمینه دانست و گفت: لازم است آموزش و پرورش و امور مساجد برای تقویت ارتباط میان مسجد و مدرسه برنامه‌ریزی کنند.

امام جمعه خرمدره همچنین با انتقاد از وجود حقوق‌های نجومی در برخی مجموعه‌ها، اظهار کرد: بخشی از تورم محصول بی‌عدالتی است و پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی شرکت‌های دولتی یا غیردولتی قابل قبول نیست.

وی افزود: اینکه حقوق بازنشستگی کارمند عادی یک شرکت دولتی چند برابر حقوق یک کارمند یا کارگر باشد، با عدالت سازگار نیست.

زاهدی‌پور بر ضرورت شفافیت حقوق و دستمزدها تأکید کرد و گفت: همه حقوق‌ها باید شفاف باشد و مردم امکان دسترسی به اطلاعات آن را داشته باشند؛ چراکه اگر کارمند بازنشسته عادی یک شرکت ،حقوق نجومی دریافت کند، باید وضعیت هیئت‌مدیره آن شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد.