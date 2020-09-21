توسعه شهری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ حسین عسگری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در توسعه شهری باید بر ضرورت وجود اجتماعات با مقیاس انسانی و توجه به پیامدهای نامطلوب شهرسازی توجه داشت؛ گفت: باید با شناسایی مناطق جرم‌خیز و اتخاذ اقدامات وضعی مناسب از بروز جرم در این مناطق پیشگیری کرد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: مدیریت شهری فرایندی مدیریتی است که به ایجاد و حفظ زیر بناها و خدمات شهری می‌پردازد بنابراین باید در توسعه شهری؛ مناطق جرم‌خیز شناسایی و با پیشگیری‌های ثانویه و اتخاذ اقدامات وضعی مناسب از بروز جرم در این مناطق پیشگیری کرد.

وی ادامه داد: باید در احداث پروژه‌های مسکونی و مراکز تجاری قاعده و اساس برنامه‌ریزی شهری مبنای پیشگیرانه داشته باشد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان توجه به توسعه پایدار مدیریت محیط زیست، کاهش فقر شهری، مدیریت حمل و نقل شهری، بهبود اقتصادی شهری، مدیریت زمین شهری و زیر ساخت‌های آن، مدیریت کالبد شهری و حمایت از ظرفیت‌های بالقوه محلی را زمینه‌های پیشگیری از جرایم دانست.

عسگری افزود: تورم‌های ایمنی در شهرها باید با برنامه‌های حمایت اجتماعی مهار شود ضمن اینکه پیشگیری از خشونت و تأمین امنیت عمومی و کسب اعتماد شهروندان موردتوجه این موضوع است.