به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی امام جمعه شهر محمودآباد عصر امروز در هیئت قلم اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: داشتن اعمال نیک که ازما انسان‌ها سر میزند نشأت گرفته از این است که بتوانیم آموزه‌های دینی واخلاقی را درخود تقویت نموده و آن را به دیگران انتقال دهیم.

وی افزود: ویژگی برجسته شهدای ما وشهدای دشت کربلا در این بود که می‌خواستند در برابر ظلم ایستادگی کنند و می‌بینیم که این هدف آنها امروز باعث برافراشته ماندن پرچم اسلام شده است.

امام جمعه محمودآباد عنوان کرد: رمز قبولی اعمال، اعتقاد قلبی به نتیجه عمل است و اگر عملی بدون اعتقاد به مبانی اسلام وتنها از روی ظاهر صورت بگیرد هرگز مورد قبول نخواهد بود.

وی بیان کرد: دشمن با درک اینکه اعتقادات قوی ریشه تقویت بنیان‌های جامعه اسلامی است با تمام توان به دنبال تضعیف اعتقادات جامعه مخصوصاً جوانان است.

حجت‌الاسلام موسوی اضافه کرد: دشمنان از همین ابزار رسانه می‌خواهند دین واعتقادات مردم و جوانان را مورد هجمه‌های سخت و شدید خود قرار دهند و باید در این زمینه مواظب توطئه‌های فرهنگی انها باشیم.

وی بیان کرد: روزی حلال تأثیر بسیار زیادی در قبولی عبادات و طاعات و در نهایت اعمال نیک دارد کما اینکه آنچه باعث شد فریاد حسین (ع) در روز عاشورا به قلب سپاه دشمن ننشیند همین مال حرامی بود که بر جان آنها نشسته بود.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان تصریح کرد: تحریف، دروغ، نادیده گرفتن آبروی دیگران و بیان نکردن واقعیات از گناهانی است که اصحاب رسانه نیز درگیر آن هستند.