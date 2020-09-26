همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه امیرکبیر با یک دانشگاه عمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید احمد معتمدی در نشست با معاون دانشگاه «الخلیج» عمان گفت: دو کشور ایران و عمان از نظر سیاسی و فرهنگی همواره ارتباط خوبی داشته اند بنابراین برنامه ریزی شده تا ارتباط علمی و آموزشی میان دانشگاه های این دو کشور ایجاد شود.

وی افزود: در حال حاضر تنها فعالیت دانشگاه ها در حوزه آموزش نیست بلکه موضوع مراکز رشد و تحقیقات نیز در فعالیت های دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این دانشگاه برنامه دارد در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش و فناوری با دانشگاه «الخلیج» عمان همکاری کند. دامنه همکاری این دو دانشگاه زیاد است که امیدواریم در طی این همکاری تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گیرد.

معتمدی عنوان کرد: قرار گرفتن در دانشگاه های نسل سوم از ارکان اصلی برنامه راهبردی دانشگاه است، بنابراین برای تحقق این موضوع قدم های اجرایی خوبی برداشته است که قادر هستیم این تجربیات را به این دانشگاه عمانی منتقل کنیم و از تجربیات این دانشگاه در این حوزه نیز استفاده کنیم.

امیر گلرو مدیرکل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در حاشیه این نشست گفت: در این نشست عدوانی معاون دانشگاه الخلیج کشور عمان حضور داشت که وی جزو سرمایه گذاران دانشگاه و از سرمایه گذاران مرکز رشد کشور عمان است.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و «الخلیج» عمان در سه زمینه آموزش، پژوهش و فناوری همکاری داشته باشند که قرار است سه پروپوزال به دانشگاه طی دو هفته ارائه شود.

مدیر کل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: همچنین قرار است برنامه آموزشی مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری و یا غیرحضوری راه اندازی شود.

گلرو با بیان اینکه دانشگاه «الخلیج» عمان برنامه مشترک با دانشگاه های کشور انگلیس دارد، تاکید کرد: قرار است این دانشگاه با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه فناوری نانو نیز همکاری های مشترک داشته باشد.

وی گفت: همچنین برنامه داریم شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های دانشگاه را نیز به دانشگاه «الخلیج» عمان مرتبط کنیم.