به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پس از سیل مهیب فروردین ۹۸ در لرستان و چند استان دیگر، طبق بررسی‌های به عمل آمده حجم خسارات سیل در لرستان بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد که از این میزان هشت هزار میلیارد مربوط به تخریب زیرساخت‌های شهری و روستایی است.

خسارت‌های سیلاب به حوزه مختلف لرستان

وی، گفت: در بخش مسکن هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، واحدهای صنفی، تجاری و صنعتی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و خسارت وارده به بخش زراعی، دامی، باغبانی، شیلات و کشاورزی ۷۸۰ میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر آن تعداد ۹۵۰ خودرو در اثر سیلاب خسارت دیدند.

استاندار لرستان با بیان اینکه با توجه به حجم سنگین خسارات، میزان اعتبارات تأمین شده از محل اعتبارات ملی و استانی و کمک‌های بلاعوض جمعاً سه هزار ۸۵۶ میلیارد تومان بوده که این اعتبارات شامل هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان تسهیلات، هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان اوراق و هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و بلاعوض بوده است.

خادمی با اشاره به اینکه در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۹۰۸ کیلومتر محورهای بین شهری و روستایی تخریب، راه ارتباطی ۸۷۰ روستا قطع و هزار و ۱۴ ابنیه فنی تخریب شد، گفت: در حوزه آموزش و پرورش ۱۱۳ باب مدرسه تخریب و ۳۱۰ مدرسه نیاز به تعمیرات اساسی داشتند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه آب و فاضلاب آب شرب ۱۱ شهر قطع و تأسیسات ۷۹۶ روستا تخریب شد، افزود: در حوزه کشاورزی تعداد ۳۰ هزار و ۵۹۷ فقره پرونده تکمیلی کشاورزان خسارت دیده احصاء شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه در حوزه مسکن از مجموع ۴۹ هزار و ۸۹ واحد ارزیابی شده تعداد ۳۵ هزار و ۹۵۷ واحد مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند، افزود: در زمینه زیرساخت‌های شهری و روستایی تعداد ۱۴۸ مورد زیرساخت شهری و ۳۷۳ مورد زیرساخت روستایی خسارت دیدند.

ساخت ۱۳ هزار واحد در مناطق سیل زده

خادمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص سیل فروردین ماه ۹۸ در استان لرستان، گفت: در حوزه بنیاد مسکن اعتبارات ابلاغی و جذب شده برای بازسازی زیرساخت‌های روستایی ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان استانی و ملی شامل بازسازی ۲۷۲ پروژه زیرساخت روستایی، احداث دیوار حفاظتی پلدختر، دایک حفاظتی «چم مهر» و «بابا زید» در حوزه شهری، ساخت ۱۳ هزار و ۱۷۹ واحد مسکن شهری و روستایی، تعمیر ۲۱ هزار و ۳۲۲ واحد مسکن شهری و روستایی، ساخت ۱۴۲ واحد تجاری، تعمیر هزار‬ و‬ ۳۰۴‬ واحد تجاری بوده است.

وی‬ از‬ پرداخت مبلغ ۸۷ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض معیشتی به تعداد ۱۸ هزار و ۲۱۵ متقاضی واجد شرایط، توزیع ۸ هزار فقره پک لوازم خانگی در استان خبر داد.

۱۰۰ کیلومتر از رودخانه‌ها لایروبی شد

استاندار‬ لرستان‬، گفت: همچنین‬ در حوزه زیرساخت‌های شهری با اعتبارات ابلاغی و جذب شده ۱۸۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در قالب ۱۴۸ پروژه توسط شهرداری‌های استان، بازسازی و احداث ۲۳ دستگاه پل بزرگ و کوچک، احداث شش هزار و ۳۰۰ متر دیوار ساحلی، احداث ۱۱ هزار و ۴۰۰ متر جدول گذاری و کانال سنگی، قریب ۲۵ هزار متر مربع آسفالت و پیاده روسازی انجام شده است.

خادمی‬ با بیان اینکه همچنین‬ در حوزه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اعتبارات ابلاغی و جذب شده به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان در قالب اتمام تعمیر کامل ۳۱۰ باب مدرسه و اتمام بازسازی ۱۱۳ باب مدرسه احداثی انجام شده است، ادامه داد: ‬ در حوزه آب منطقه‌ای اعتبارات ابلاغی و جذب شده به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان در قالب تعمیر کانال‌های آب بر دریچه‌ها و دهنه‌های آبگیر، هزار متر مکعب سنگ چینی و هزار متر مکعب بتن ریزی، لایروبی رودخانه‌ها به طول ۱۰۰ کیلومتر، احداث بازسازی و تعمیر ۲۶ ایستگاه هیدرومتری، احداث و تعمیر دو ایستگاه پمپاژ، احداث دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه به طول هشت و نیم کیلومتر عملیاتی شده است.

ابلاغ ۲۳۰ میلیارد به حوزه راهداری

وی، تصریح کرد: در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبارات ابلاغی و جذب شده استانی و ملی در قالب ایمن‌سازی ۵۳۰ کیلومتر راه اصلی فرعی و روستایی، ۳۱۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت راه‌های اصلی و فرعی روستایی، اجرای ۱۵۰ کیلومتر لکه گیری هندسی، احداث مرمت و بازسازی ۹۳ دستگاه پل بزرگ و کوچک، ۸۷ هزار متر درزگیری با قیر پلیمری در سطح استان انجام شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همچنین در حوزه راه و شهرسازی با اعتبارات ابلاغی و جذب شده ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در قالب بهسازی محور دوره، ویسیان، احداث پل‌های «کاکارضا»، «چم دیوان»، عرشه فلزی «ابراهیم آباد»، بازسازی پل «بلیلوند»، احداث دیوار و بهسازی محور «سرابیاس»، زیرگذر بسیج و زیرگذر «کزنار» عملیاتی شده است.

پرداخت ۱۱۹ میلیارد کمک بلاعوض در حوزه کشاورزی

خادمی با بیان اینکه همچنین در حوزه برق با اعتبارات ابلاغی و جذب شده ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نسبت به خرید و نصب تجهیزات آسیب دیده از سیل اقدام شده است، گفت: در حوزه ورزش و جوانان با اعتبارات ابلاغی و جذب شده به مبلغ ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، عملیات بازسازی ۵ مجموعه ورزشی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه جهاد کشاورزی با اعتبارات ابلاغی و جذب شده به مبلغ ۱۰۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در حوزه زیر ساخت و همچنین پرداخت خسارت به کشاورزان در قالب پرداخت ۱۱۹ میلیارد تومان بلاعوض به ۳۰ هزار و ۵۹۷ نفر متقاضی و پرداخت ۱۹۵ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۷ هزار نفر متقاضی صورت گرفته است.

بازسازی محورهای عشایری

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همچنین در حوزه امور عشایر با اعتبارات ابلاغی و جذب شده ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان نسبت به بازسازی خسارات ناشی از سیل به محورهای عشایری اقدام شده است، عنوان کرد: در حوزه آب و فاضلاب اعتبارات ابلاغی و جذب شده به مبلغ ۱۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب خرید و بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده، بازسازی دو ایستگاه پمپاژ فاضلاب، بازسازی ۱۵ حلقه چاه روستایی، ترمیم و بازسازی شبکه‌های آسیب دیده شهرهای خرم آباد، پلدختر، معمولان و دورود برای ۱۸۰ هزار مشترک سیل‌زده، اجرای ۱۰۵ کیلومتر خط انتقال آب در سطح شهرها و روستاهای آسیب دیده از سیلاب، اجرای ۱۶ کیلومتر شبکه توزیع آب از ۷۵ تا ۲۰۰ میلی متر، اجرای ۱۵ کیلومتر خط فاضلاب در لرستان انجام شده است.

پرداخت ۱۲ میلیارد در حوزه صنعت

خادمی، بیان داشت: در حوزه هواشناسی با اعتبارات ابلاغی و جذب شده به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۶۸ میلیون تومان نسبت به خرید و بازسازی خسارات ناشی از سیل به ابنیه و تجهیزات هواشناسی اقدام شده است، گفت: حوزه صنعت معدن و تجارت با اعتبارات ابلاغی و جذب شده ۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب معرفی ۳۰۰ نفر متقاضی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات که تا کنون مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از خسارات پرداخت شده و همچنین ارزیابی تعداد هزار واحد آسیب دیده از سیلاب در حوزه صمت و تشکیل پرونده برای دریافت خسارت از طریق تسهیلات بانکی در سطح استان انجام شده است.