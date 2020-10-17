  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۰

تظاهرات حامیان حشد شعبی در کرکوک علیه هوشیار زیباری

تظاهرات حامیان حشد شعبی در کرکوک علیه هوشیار زیباری

منابع عراقی از تظاهرات هواداران حشد شعبی در شهر کرکوک در اعتراض به اظهارات هوشیار زیباری یکی از مسئولان حزب بارزانی علیه نیروهای بسیج مردمی عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی از تظاهرات هواداران حشد شعبی در شهر کرکوک در اعتراض به اظهارات هوشیار زیباری یکی از مسئولان حزب بارزانی علیه نیروهای بسیج مردمی عراق خبر دادند.

تظاهرات کنندگان با تجمع در مرکز شهر کرکوک، پلاکاردهایی در محکومیت اظهارات هوشیار زیباری حمل کردند.

در این تظاهرات رزمندگان و فرماندهان حشد شعبی از جمله محمد البیاتی مسئول نیروهای سازمان بدر در کرکوک هم حضور داشت.

گفتنی است که زیباری پیشتر در یک مصاحبه تلویزیونی با اهانت به نیروهای بسیج مردمی عراق مدعی شده بود: حمله گروه‌های عراقی به پایگاه‌های آمریکا در اربیل به این دلیل است که آنها اقلیم کردستان عراق را متحد آمریکا می‌دانند و این گروه‌ها همانطور که داعش به بغداد و اربیل حمله می‌کرد، به اینها حمله می‌کنند.

این در حالی است که وی امروز در عقب نشینی آشکار گفت که علیه حشد شعبی هجمه‌ای انجام نداده است.

کد مطلب 5049952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها