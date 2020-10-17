تظاهرات حامیان حشد شعبی در کرکوک علیه هوشیار زیباری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی از تظاهرات هواداران حشد شعبی در شهر کرکوک در اعتراض به اظهارات هوشیار زیباری یکی از مسئولان حزب بارزانی علیه نیروهای بسیج مردمی عراق خبر دادند.

تظاهرات کنندگان با تجمع در مرکز شهر کرکوک، پلاکاردهایی در محکومیت اظهارات هوشیار زیباری حمل کردند.

در این تظاهرات رزمندگان و فرماندهان حشد شعبی از جمله محمد البیاتی مسئول نیروهای سازمان بدر در کرکوک هم حضور داشت.

گفتنی است که زیباری پیشتر در یک مصاحبه تلویزیونی با اهانت به نیروهای بسیج مردمی عراق مدعی شده بود: حمله گروه‌های عراقی به پایگاه‌های آمریکا در اربیل به این دلیل است که آنها اقلیم کردستان عراق را متحد آمریکا می‌دانند و این گروه‌ها همانطور که داعش به بغداد و اربیل حمله می‌کرد، به اینها حمله می‌کنند.

این در حالی است که وی امروز در عقب نشینی آشکار گفت که علیه حشد شعبی هجمه‌ای انجام نداده است.