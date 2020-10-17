توزیع ۱۱۴ بسته گوشت بین نیازمندان کرمانشاهی

بهزاد شهبازی شامگاه امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با اعلام فراخوان به مناسبت شهادت امام رضا (ع)، توسط خیرین گروه جهادی خشت‌های مهربانی سه گوسفند قربانی خریداری و پس از ذبح با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بسته بندی شد.

وی افزود: از سه رأس گوسفند ذبح شده، ۱۱۴ بسته یک کیلوگرمی گوشت گرم آماده شد که بین نیازمندان توزیع شد.

دبیر شبکه مردمی انفاق تصریح کرد: در همین راستا مبلغ ۸۰۰ هزار تومان نیز به عنوان کمک‌های عام توسط مجموعه خشت‌های مهربانی جمع آوری شده بود که در مناسبت‌های اخیر برای ایتام هزینه شد.

وی با اشاره به نذر مادر خیر دیگری در خصوص اطعام نیازمندان، افزود: هزینه ۱۲۰ پرس چلو مرغ به ارزش ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تقبل و به حساب گروه جهادی خشت‌های مهربانی واریز گردید که پس از پخت، بین خانواده‌های کم برخوردار توزیع شد.