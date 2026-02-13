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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

۲ زلزله بالای ۴ ریشتری عسلویه را لرزاند

۲ زلزله بالای ۴ ریشتری عسلویه را لرزاند

بوشهر- ۲ زمین‌لرزه به بزرگی ۴.۲ و ۴.۷ ریشتردر عمق ۱۹ کیلومتری عسلویه در جنوب استان بوشهر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر ساعت ۱۴ و ۳۸ دقیقه جمعه عسلویه را لرزاند.

موقعیت این زمین ‌لرزه در ۲۷.۳۴ شمالی و ۵۲.۵۵ شرقی و عمق ۱۹ کیلومتری زمین ثبت شده است که مرکز آن در ۱۶ کیلومتری عسلویه، ۳۳ کیلومتری کوشکنار هرمزگان و ۳۶ کیلومتری گله دار فارس قرار دارد.

زمین‌لرزه دیگری به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۴ و سه دقیقه امروز عسلویه را در حوالی همین منطقه جغرافیایی لرزاند.

همچنین چهار زمین لرزه بالای سه ریشتری نیز طی روز جمعه در شهرستان عسلویه ثبت شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های این زمین‌لرزه‌ها دریافت نشده است.

کد مطلب 6747899

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