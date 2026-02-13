به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رحمتینیا در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته طالقان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: اکثریت شرکتکنندگان را متولدین پس از انقلاب تشکیل میدادند که این امر بیانگر پویایی گفتمان انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: درحالیکه تهدیدهای نظامی و فضاسازیهای سیاسی علیه کشور وجود داشت و حتی آمریکا دومین ناو هواپیمابر خود را وارد منطقه کرده بود، ملت ایران باصلابت و حضور پرشور خود درصحنه حاضر شدند.
وی بابیان اینکه در برخی شهرها تا ۵۰ درصد افزایش جمعیت نسبت به سالهای گذشته مشاهده شد، افزود: این حضور گسترده در شرایط شدیدترین بمبارانهای رسانهای و تبلیغاتی علیه کشور، نشان داد مردم و بهویژه نسل جوان همچنان به انقلاب اسلامی دلبسته و امیدوارند.
امامجمعه طالقان راهپیمایی امسال را پس از حوادث تروریستی دیماه، نمایانگر حقیقت جامعه ایرانی در برابر جهانیان دانست و تصریح کرد: اگر دشمنان با فراخوانهای خود تنها توانستند تعداد محدودی را به آشوب بکشانند، با دعوت رهبر معظم انقلاب، میلیونها نفر به میدان آمدند و حمایت خود را از نظام اعلام کردند.
رحمتینیا با اشاره به مواضع رئیسجمهور در قبال تحولات اخیر، از رویکردهای انقلابی وی حمایت کرد و گفت: رئیسجمهور صف خود را از برخی جریانها جدا کرد و در برابر مواضع همسو با دشمن ایستاد که این اقدام قابلتقدیر است.
وی تأکید کرد: امت اسلامی نه اصولگرا و نه اصلاحطلب، بلکه ولایی و ولایتمدار است و از هر مسئولی که در مسیر ولایت حرکت کند، حمایت خواهد کرد.
امامجمعه طالقان در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان از روز پنجشنبه ۳۰ بهمن، این ماه را فرصت بزرگ خودسازی، تقویت ایمان و بازگشت به ارزشهای الهی دانست و بیان کرد: رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت و مغفرت الهی و زمان تمرین تقوا و همدلی با نیازمندان است.
وی در خاتمه از مردم خواست با آمادگی معنوی، بهرهگیری از مجالس قرآن و دعا و توجه به نیازمندان، از برکات این ماه پربرکت بهرهمند شوند.
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