آغاز جلسه علنی/تفحص از عملکرد منطقه تجاری اروند در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار جلسه امروز مجلس به شرح است:

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیئت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار

- انتخاب نمایندگان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در ۱۱ استان

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند