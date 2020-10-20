  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۰۴

سخنگوی سازمان سنجش:

نتایج نهایی کنکور دکتری تا پایان هفته اعلام می‌شود

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نهایی آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ تا پایان هفته جاری اعلام می شود.

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده نتایج آزمون دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۹ در هفته آخر مهرماه اعلام می‌شود.

وی افزود: آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ در مردادماه برگزار شد و نتایج آن تا پایان هفته اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اولین آزمون کشوری در ایام کرونا بود که برگزار شد. این آزمون صبح پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ برگزار شد.

در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند. از میان حاضران در جلسه آزمون تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر در آزمون دکتری ۹۹ مجاز شدند و پس از اتمام فرآیند انتخاب رشته تعداد ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.

اسامی ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده است و ظرفیت پذیرش مقطع دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ در دانشگاه‌های دولتی ۱۳ هزار و ۹۸۱ نفر و در دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۱۰ هزار نفر اعلام شده است.

    • فریبرز صالحی IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      خواهشا پیگیری کنین از سازمان سنجش جواب نهایی کارشناسی ارشد پس چه زمانی اعلام میشه هی امروز و فردا . آخه ما خسته شدیم چقدر با روان ما بازی می کنن . یکم خودشونو بزارن جای ما . خواهشا پیگیری کنین .
      • ناشناس FR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
        مگه اینا براشون مهمه؟؟؟اصن چه میفهمند؟؟؟؟؟ ما موندیم قبول میشیم یا بخونیم برا سال بعد😂😂😂
    • سعیده IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      با سلام ...این خبر مال گفتگوی چ روزیه ؟ چون مدام خبرهای متناقصی داره درباره اعلام نتایج ارشد گفته میشه ... این گفتگو با خبرگزاری مهر برای چ تاریخیه ؟
    • پریا IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      پس کیییییی خسته‌مون کردن از پس این هفته اون هفته میکنن از استرس مردیم خبر مرگشون
    • حمید IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      به قولشان در خصوص اعلام نتایج ارشد در آخر مهرماه متاسفانه وفا نکردند.برای مسئولین سنجش متاسفم
    • شهرزاد IR ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      تا آخر هفته هم صبر میکنیم ببینیم دوباره چه روزی رو اعلام میکنن
    • یوسف IR ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
      سلام به مردم احترام بذارید و آنها را آدم حساب کنید از همون اول یک روز اعلام کنید و پاش بیاستید آقایان چوپان دروغگو

