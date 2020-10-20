فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده نتایج آزمون دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۹ در هفته آخر مهرماه اعلام می‌شود.

وی افزود: آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ در مردادماه برگزار شد و نتایج آن تا پایان هفته اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اولین آزمون کشوری در ایام کرونا بود که برگزار شد. این آزمون صبح پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ برگزار شد.

در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند. از میان حاضران در جلسه آزمون تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر در آزمون دکتری ۹۹ مجاز شدند و پس از اتمام فرآیند انتخاب رشته تعداد ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.

اسامی ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده است و ظرفیت پذیرش مقطع دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ در دانشگاه‌های دولتی ۱۳ هزار و ۹۸۱ نفر و در دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۱۰ هزار نفر اعلام شده است.