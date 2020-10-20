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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۷

توسط انتشارات سروش؛

کتاب «گام‌های موسیقی» چاپ ششمی شد

کتاب «گام‌های موسیقی» چاپ ششمی شد

چاپ ششم کتاب «گام‌های موسیقی» تألیف فریبا کلهر با نقاشی نازنین شیخی توسط انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گام‌های موسیقی» نوشته فریبا کلهر با نقاشی نازنین شیخی به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ ششم رسیده است.

این‌کتاب از مجموعه کتاب‌های کودکان آموزش گام‌ها و نت‌های موسیقی است که در قالب داستان و به‌زبان ساده نوشته شده است. داستان این‌کتاب چند شخصیت دارد: کلبه موسیقی، پری موسیقی که همراه هفت خواهر و برادر زندگی می‌کند و این هفت خواهر و برادر نت‌های موسیقی هستند که همه آهنگ‌ها به وسیله آنها ساخته می‌شوند: دو ـ ر ـ می ـ فا ـ سل ـ لا ـ سی. کتاب، با تصاویرش، طوری طراحی شده که کودک احساس خستگی نکند و از اصطلاحات تخصصی موسیقی نهراسد.

اطلاعات موسیقایی کتاب کاملاً مطابق با اسلوب علمی آموزش موسیقی است و سخن بی‌اعتبار و غیرعلمی در آن راه ندارد. کتاب در دوازده گام یا فصل داستان را به اتمام می‌رساند.

چاپ ششم این اثر در ۸۶ صفحه وزیری مصور رنگی، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5052128

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