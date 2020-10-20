به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گامهای موسیقی» نوشته فریبا کلهر با نقاشی نازنین شیخی به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ ششم رسیده است.
اینکتاب از مجموعه کتابهای کودکان آموزش گامها و نتهای موسیقی است که در قالب داستان و بهزبان ساده نوشته شده است. داستان اینکتاب چند شخصیت دارد: کلبه موسیقی، پری موسیقی که همراه هفت خواهر و برادر زندگی میکند و این هفت خواهر و برادر نتهای موسیقی هستند که همه آهنگها به وسیله آنها ساخته میشوند: دو ـ ر ـ می ـ فا ـ سل ـ لا ـ سی. کتاب، با تصاویرش، طوری طراحی شده که کودک احساس خستگی نکند و از اصطلاحات تخصصی موسیقی نهراسد.
اطلاعات موسیقایی کتاب کاملاً مطابق با اسلوب علمی آموزش موسیقی است و سخن بیاعتبار و غیرعلمی در آن راه ندارد. کتاب در دوازده گام یا فصل داستان را به اتمام میرساند.
چاپ ششم این اثر در ۸۶ صفحه وزیری مصور رنگی، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه شده است.
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