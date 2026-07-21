معصومه محمدی در گفتگو با خبیرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمایتی بهزیستی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بخشی از اعتبارات اختصاص‌یافته از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت برای اجرای پروژه‌های مختلف از جمله احداث بازارچه، تأمین آمبولانس‌های اورژانس اجتماعی، کمک به حوزه مسکن، جهیزیه، تجهیزات ورزشی و سایر خدمات حمایتی هزینه شده است.



وی افزود: از مجموع این اعتبارات، حدود ۶۷ میلیارد تومان به اجرای طرح‌های مختلف اختصاص یافته که سهم قابل توجهی از آن برای احداث بازارچه دائمی عرضه محصولات مددجویان هزینه شده است.



مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نخستین بازارچه فروش محصولات جامعه هدف در ورودی شهرکرد و محدوده میدان معلم آماده بهره‌برداری است، گفت: این بازارچه فرصتی را فراهم می‌کند تا مددجویانی که امکان راه‌اندازی فروشگاه یا غرفه دائمی ندارند، محصولات تولیدی خود را به‌صورت مستقیم عرضه و به فروش برسانند. این طرح همزمان با هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.



محمدی همچنین از خرید دو دستگاه آمبولانس ویژه اورژانس اجتماعی خبر داد و افزود: این خودروها برای استقرار در شهرستان‌های بروجن و خانمیرزا پیش‌بینی شده‌اند؛ شهرستان‌هایی که تاکنون از این خدمت برخوردار نبوده‌اند. فضای استقرار این واحدها نیز آماده شده و پس از تحویل آمبولانس‌ها، خدمات اورژانس اجتماعی با سرعت و کیفیت بیشتری به شهروندان ارائه خواهد شد.



وی ادامه داد: مراحل خرید این آمبولانس‌ها انجام شده و بر اساس آخرین پیگیری‌ها، پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا ۲۰ روز آینده خودروها تحویل بهزیستی استان شوند.



مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح «سلام محله» اشاره کرد و گفت: این طرح که با عنوان «سلامت اجتماعی محله» در سازمان بهزیستی دنبال می‌شود، با هدف ارائه خدمات اجتماعی، توانبخشی و مشاوره‌ای به‌صورت محله‌محور اجرا می‌شود.



محمدی تصریح کرد: در قالب این طرح، ظرفیت مدارس و فضاهای عمومی محلات در ساعات غیرآموزشی برای استقرار تیم‌های تخصصی بهزیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا خدماتی همچون مشاوره، توانبخشی، فیزیوتراپی، آموزش‌های اجتماعی، فعالیت گروه‌های همیار و سایر خدمات تخصصی به ساکنان محلات ارائه شود.



وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری محلات است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با حضور تسهیلگران، متخصصان و معتمدان محلی، شبکه‌ای از خدمات اجتماعی در دل محلات شکل بگیرد تا در شرایط بحرانی نیز مردم بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های محلی، بخشی از نیازهای خود را مدیریت کنند.



محمدی در پایان گفت: اجرای طرح «سلام محله» از حدود یک سال گذشته در استان آغاز شده و اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت ۳۷ مرکز مثبت زندگی در ۱۲ شهرستان چهارمحال و بختیاری، خدمات محله‌محور به جامعه هدف و شهروندان ارائه می‌شود.