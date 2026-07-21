ساینا کریمی به مدال برنز رسید/ چهار تکواندوکار ایران حذف شدند

خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه و در روز دوم ۲۲۸ تکواندوکار در بخش زنان رقابت های خود را در این دوره از مسابقات آغاز کردند. بر اساس آخرین نتایج کسب شده، روژان گودرزی، هستی محمدی، فرشته فتحی و فاطمه احمدی از دور رقابت ها کنار رفتند، ساغر مرادی و حنا زرین کمر به نیمه نهایی صعود کرده و ساینا کریمی هم به نشان برنز دست یافته است.

بر همین اساس در وزن ۴۶- کیلوگرم ساینا کریمی دور نخست «لورن دانسمور» از انگلستان را شکست داد و در ادامه با پیروزی برابر «پاستولووا» از روسیه و «وانگ» از چین به نیمه نهایی صعود کرد. وی در این مرحله در دو راند به نماینده دیگری از چین باخت و نشان برنز را به دست آورد.

روژان گودرزی در وزن ۵۳- کیلوگرم بعد از برتری مقابل «کریستوفل تامژین» از استرالیا مقابل «بیانکا موتا» دیگر استرالیایی این وزن باخت و حذف شد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم هستی محمدی ابتدا «مونتانا میلر» از آمریکا را شکست داد و سپس برابر نماینده چین به برتری دست یافت. محمدی در مرحله یک چهارم نهایی در دو راند نتیجه را به «امینه دهاومی» از مراکش واگذار کرد و از جدول کنار رفت.

در همین وزن ناهید کیانی هم ابتدا «مالیک» از هند و سپس «هیمور» از استرالیا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. کیانی در سومین مبارزه هم ««عبدوالیووا» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و با صعود به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم فرشته فتحی ابتدا «پایژه کاور» از استرالیا رااز پیش رو برداشت و در ادامه به «جیانی» از چین باخت و از دور رقابت ها حذف شد.

ساغر مرادی دیگر نماینده کشورمان در این وزن دور نخست «پارک سو هیون» از کره جنوبی را شکست داد و در ادامه «نیدژیکو» از آمریکا و «کانگ» از چین تایپه را از پیش رو برداشت و با صعود به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد.

باران نعمتی در وزن ۷۳- کیلوگرم دور نخست «چین سیوان» از چین تایپه را شکست داد.

در وزن ۷۳+ کیلوگرم حنا زرین کمر بعد از یک دور استراحت با برتری مقابل «چین نای» از چین تایپه در دو راند متوالی به نیمه نهایی صعود و مدال برنز خود را قطعی کرد.