به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی ساحلی انتخابی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حضور در رقابت‌های ارتش‌های جهان (سیزم) ۲۰۲۶، به میزبانی فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت در ساحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی حسن‌رود برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ۲۸ ورزشکار در چهار وزن از یگان‌های نیروی زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و ستاد ارتش برگزار گردید.

سرهنگ یونس موسوی، دبیر هیئت کشتی ارتش، در حاشیه این مسابقات با قدردانی از میزبانی نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: دومین دوره این مسابقات با هدف شناسایی نفرات برتر برای حضور در مرحله نهایی انتخابی نیروهای مسلح برگزار شده است و برگزیدگان به مرحله نهایی که مردادماه سال جاری برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

در آیین اختتامیه این پیکارها، ناخدا یکم شاکری، جانشین فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت، با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای توان جسمی و روحی کارکنان نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: جامعه نظامی باید همواره از آمادگی جسمانی مطلوب برخوردار باشد و ورزش یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ این آمادگی به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت الگوگیری ورزشکاران از سیره شهدا، جانبازان و ایثارگران، افزود: این عزیزان با ایثار و استقامت خویش، بهترین الگو برای ورزشکاران هستند و مسیر تعالی، صبر و فداکاری را به نسل‌های آینده نشان داده‌اند.