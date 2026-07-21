صادقی: واژگونی تانکر حامل قیر بدون نشت و آلودگی در سروآباد مهار شد

عطاالله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه تانکر حامل قیر در محور ارومیه به مریوان، کارشناسان محیط زیست شهرستان سروآباد بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و وضعیت را از نظر احتمال نشت محموله و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی بررسی کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه نشت قیر می‌توانست موجب آلودگی خاک و آسیب به منابع طبیعی منطقه شود، بررسی‌های فنی و میدانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت و مشخص شد که هیچ‌گونه نشت یا تخلیه قیر در محیط پیرامونی صورت نگرفته است.

رئیس اداره محیط زیست سروآباد ادامه داد: پس از مهار اولیه حادثه و ایمن‌سازی محل واژگونی، اقدامات پیشگیرانه لازم از سوی تیم‌های پایش محیط زیست انجام شد تا از نبود هرگونه آلودگی احتمالی اطمینان حاصل شود.

صادقی تصریح کرد: محل وقوع حادثه همچنان تحت نظارت و پایش مستمر کارشناسان محیط زیست قرار دارد و اقدامات لازم برای پاکسازی کامل و پیشگیری از بروز حوادث مشابه در این محدوده در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت زیست‌محیطی منطقه، نظارت بر وضعیت محل حادثه تا حصول اطمینان کامل از نبود آثار آلودگی ادامه خواهد داشت.