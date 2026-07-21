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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۳

صادقی: واژگونی تانکر حامل قیر بدون نشت و آلودگی در سروآباد مهار شد

صادقی: واژگونی تانکر حامل قیر بدون نشت و آلودگی در سروآباد مهار شد

سروآباد- رئیس اداره محیط زیست سروآباد گفت: واژگونی یک دستگاه تانکر حامل قیر در محور ارومیه-مریوان با حضور به‌موقع کارشناسان محیط زیست مهار شد.

عطاالله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه تانکر حامل قیر در محور ارومیه به مریوان، کارشناسان محیط زیست شهرستان سروآباد بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و وضعیت را از نظر احتمال نشت محموله و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی بررسی کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه نشت قیر می‌توانست موجب آلودگی خاک و آسیب به منابع طبیعی منطقه شود، بررسی‌های فنی و میدانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت و مشخص شد که هیچ‌گونه نشت یا تخلیه قیر در محیط پیرامونی صورت نگرفته است.

رئیس اداره محیط زیست سروآباد ادامه داد: پس از مهار اولیه حادثه و ایمن‌سازی محل واژگونی، اقدامات پیشگیرانه لازم از سوی تیم‌های پایش محیط زیست انجام شد تا از نبود هرگونه آلودگی احتمالی اطمینان حاصل شود.

صادقی تصریح کرد: محل وقوع حادثه همچنان تحت نظارت و پایش مستمر کارشناسان محیط زیست قرار دارد و اقدامات لازم برای پاکسازی کامل و پیشگیری از بروز حوادث مشابه در این محدوده در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت زیست‌محیطی منطقه، نظارت بر وضعیت محل حادثه تا حصول اطمینان کامل از نبود آثار آلودگی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6894316

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    نظرات

    • رامین IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      0 0
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      دستتون درد نکنه ولی داداش فکر نمی‌کنی میگی بدون نشت مهار انگار مایع بود مثل بنزین قیر خودش تا آتیش نخوره آب نمیشه تخلیه نمیشه برا همین لوله آتیش خور رو کامیون نصب میکنن
      • . IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
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        نشست قیر به لحاظ آتش سوزی که نیست منظور اینه که نریخته رو زمین که خاک رو آلوده کنه

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