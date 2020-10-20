جیمز ردفورد مستندساز و پسر رابرت ردفورد درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جیمز ردفورد فیلمساز مستند در ۵۸ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان جان باخت.

کیل ردفورد که ۳۲ سال همسر وی بود با اعلام این خبر در توییتر نوشت: او زیبا زندگی کرد، زندگی تاثیرگذاری داشت و خیلی‌ها دوستش داشتند. بشدت دلتنگش خواهیم بود. به عنوان همسرش بسیار مفتخرم که ۲ فرزندمان را با هم بزرگ کردیم.

جیمز ردفورد بر اثر سرطان کبد درگذشت. وی ۳۰ سال با بیماری کبدی دست و پنجه نرم کرده بود و سال ۱۹۹۳ دو کبد پیوندی دریافت کرده بود. از همان جا او به یک مدافع خستگی ناپذیر برای پیوند اعضا بدل شد و موسسه جیمز ردفورد را برای آگاهی رسانی درباره پیوند ایجاد کرد. وی «مهربانی غریبه‌ها» را به عنوان مستندی برجسته برای نشان دادن تاثیرات تغییر دهنده زندگی با اهدای عضو در بیماران و خانواده‌هایشان ساخت.

این مستندساز کارگردان و تهیه کننده مستندهای متعددی در طیف وسیعی از موضوع‌های مهم از جمله محیط زیست و آموزش بود. «تصویر بزرگ: تجدید نظر در مورد دیسلکسیا (ناتوانی در خواندن)» را وی با الهام از تلاش‌های پسرش در مدرسه ساخت و «اتفاق می‌افتد: انقلاب انرژی پاک» را درباره مزایای انرژی پاک در سال ۲۰۱۷ جلوی دوربین برد.

به جز کار در دنیای مستند او همچین نویسنده فیلمنامه «قوی باش» یا «حلقه آتش» با بازی کیفر ساترلند و داریل هانا در سال ۲۰۰۱ بود و «چرخش» را برای شوتایم در سال ۲۰۰۳ کارگردانی کرد که با بازی استنلی توچی و دانا دلانی ساخته شد. سال ۲۰۰۵ او با همکاری پدرش رابرت ردفورد مرکز ردفورد را تاسیس کردند که یک سازمان غیرانتفاعی برای تولید فیلم و حمایت از فیلمسازان محیط زیستی است. وی در حال تولید یک مستند جدید با عنوان «مستند امی تن» بود.