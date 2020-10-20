به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، دوشنبه شب با حضور در برنامه زنده تلویزیونی متن و حاشیه شبکه سوم سیما گفت: در زمان حاضر برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی ۱۱ استان نهایی شده و مابقی استان‌ها هم تا پایان امسال پایان می‌پذیرد.

وی درباره الگوی کشت و مبنای تخصیص گفت: تولید این الگو با همکاران جهاد کشاورزی است که هم‌اینک آماده شده و در مرحله استقرار و پیاده‌سازی آن هستند که در اصفهان کار آغاز شده و این اقدام مستلزم کار بین بخشی است. آنچه به ما آسیب رسانده ماهیت شدیداً بخشی ساختار ماست که لازم است کار بین بخشی توسعه یابد.

وزیر نیرو همچنین درباره طراحی آب شیرین کن‌های شهرهای جنوبی کشور گفت: با وجود تغییر اقلیم و خشک بودن کشور در شمال و جنوب به منابع خدادادی آب دریا دسترسی داریم. منابع و مصارف ۱۷ استان کشور را در منطقه مرکزی و حاشیه جنوبی برای استفاده از آب دریا بررسی کرده‌ایم که تاکنون به میزان ۲۶ میلیارد متر مکعب مجوز برداشت آب بدون نمک‌زدایی به استان‌های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان داده شده و علاوه بر این مجوز ۴.۴ میلیارد متر مکعب نمک‌زدایی به این استان‌ها اعطا شده است.

وی گفت: شیرین کردن آب با هر قیمتی برای مصرف شرب توجیه‌پذیر است و لازم است در هر طرحی ملاحظات زیست محیطی هم دیده شود.

اردکانیان درباره اصلاح الگوی مصرف برق اظهار داشت: ۱۰۰ درصد شهرها و ۹۹.۷ درصد روستاها از نعمت برق برخوردارند که به منظور تاب‌آوری لازم است الگوی مصرف رعایت شود. امسال اصلی ترین دستاورد ما در بخش برق این است که اوج بار را در تابستان کاهش داده و از سرمایه گذاری چند صد هزار میلیارد تومانی برای ساخت نیروگاه‌ها در جبران کمبود برق در زمان اوج بار جلوگیری شد.