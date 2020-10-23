«سعد الحریری» با «نبیه بری» دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف لبنان امروز جمعه با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، رسانه های لبنان اعلام کردند که الحریری بدین ترتیب رسماً رایزنی های پارلمانی برای تشکیل دولت جدید را کلید زده است.

الحریری و بری در جریان دیداری که با یکدیگر داشتند در خصوص مسائل مختلف مربوط به تشکیل کابینه جدید لبنان بحث و تبادل نظر کردند.

روز گذشته سعد الحریری به عنوان نخست وزیر مکلف لبنان تعیین شد. وی موفق شد آرا ۶۴ نماینده پارلمانی را از میان ۱۲۰ نماینده به دست آورد.