«سعد الحریری» با «نبیه بری» دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف لبنان امروز جمعه با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.
بر اساس این گزارش، رسانه های لبنان اعلام کردند که الحریری بدین ترتیب رسماً رایزنی های پارلمانی برای تشکیل دولت جدید را کلید زده است.
الحریری و بری در جریان دیداری که با یکدیگر داشتند در خصوص مسائل مختلف مربوط به تشکیل کابینه جدید لبنان بحث و تبادل نظر کردند.
روز گذشته سعد الحریری به عنوان نخست وزیر مکلف لبنان تعیین شد. وی موفق شد آرا ۶۴ نماینده پارلمانی را از میان ۱۲۰ نماینده به دست آورد.
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