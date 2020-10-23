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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۳۹

پس از مکلف شدن به تشکیل کابینه؛

«سعد الحریری» با «نبیه بری» دیدار و گفتگو کرد

«سعد الحریری» با «نبیه بری» دیدار و گفتگو کرد

«سعد الحریری» که روز گذشته به عنوان مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان انتخاب شد، امروز جمعه با رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف لبنان امروز جمعه با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، رسانه های لبنان اعلام کردند که الحریری بدین ترتیب رسماً رایزنی های پارلمانی برای تشکیل دولت جدید را کلید زده است.

الحریری و بری در جریان دیداری که با یکدیگر داشتند در خصوص مسائل مختلف مربوط به تشکیل کابینه جدید لبنان بحث و تبادل نظر کردند.

روز گذشته سعد الحریری به عنوان نخست وزیر مکلف لبنان تعیین شد. وی موفق شد آرا ۶۴ نماینده پارلمانی را از میان ۱۲۰ نماینده به دست آورد.

کد مطلب 5054714

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