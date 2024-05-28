بیشترین منابع تأمین آب جنوب شرق استان تهران از منابع زیرزمینی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بقایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت خادم ملت و هئیت همراه در سانحه بالگرد رئیس جمهور فقید اظهار کرد: مدیریت، تأمین و توزیع آب شرب مردم از وظایف اساسی و اصلی آبفا میباشد که با تلاشهای همکاران و طرحهای اجرایی مختلف در حال اجرا است.
بقایی گفت: برنامهها و طرحهای اجرایی مدیریت تأمین و توزیع پایدار آب شرب مردم شریف جنوب شرق استان تهران در حوزههای مختلف آبرسانی شامل حفر و تجهیز چاه، احداث مخازن زمینی و هوایی، اجرای خطوط انتقال و عملیات اصلاح و توسعه شبکه مطابق برنامهریزی و بر اساس تخصیص اعتبارات عمرانی در مناطق تحت پوشش خدمات آبرسانی انجام میشود.
وی در ادامه با اشاره به بحران بی آبی در استان تهران و به ویژه در دشت ورامین، بیان کرد: کاهش نزولات جوی و بارندگی، محدودیتها و منابع آب و افت سطح آب سفرههای زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین سبب از دیگر عوامل تنش آبی در منطقه شده است.
مدیرعامل آبفای جنوب شرقی استان تهران بابیان این مطلب که جهت مقابله با بحران بی آبی، طرحهای زیربنایی و اساسی در مناطق تحت پوشش انجام شده، افزود: اجرای طرح زیستمحیطی فاضلاب و ساخت تصفیهخانه فاضلاب که نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی منابع آبخوان و جبران کمبود آب دارد.
بقایی عنوان کرد: اجرای طرحهای مدیریت مصرف شامل اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی و پهنهبندی و همچنین فعالیتهای فرهنگی و آموزشی مثمر ثمری جهت مقابله با بحران آبی انجام میشود.
این مسئول با اشاره به موقعیت جغرافیایی مناطق تحت پوشش و منابع آبی تصریح کرد: بیشتر منابع تأمین آب منطقه از منابع زیرزمینی است و در این حوزه با محدودیت شدیدی مواجه هستیم، نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که مسئولین در شهرستانهای جنوب شرق، شرکت آبفا را حمایت و مساعدت کنند.
بقایی در ادامه به احداث نزدیک به یکصد هزار مترمکعب مخازن ذخیرهسازی و حفر و تجهیز چاههای جدید که در دولت سیزدهم ساخته شده، اشاره کرد و افزود: در کمتر از یک سال با پیگیری و اقدامات انجامشده ۲۷ حلقه چاه حفر و ۲۴ حلقه از این چاهها تجهیز شده است.
وی گفت: از اقدامات جهادی دیگر میتوان از احداث ۸ باب مخازن زمینی در مناطق روستایی و شهری به ظرفیت ذخیرهسازی ۹۳ هزار مترمکعب نام برد که مطابق برنامهریزی از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است.
نظر شما