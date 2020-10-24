«قهرمان»سازی فرهادی درشیراز ادامه دارد/ نقش آفرینی بازیگران بومی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با وجود گمانه زنی‌هایی که در فضای مجازی این روزها بسیار دیده و شنیده می‌شود، تولید «قهرمان» به تهیه کنندگی «ممنتوفیلمز» فرانسه در حالی در شیراز ادامه دارد که از گوشه و کنار گاهی خبرهایی درباره این فیلم به گوش می‌رسد، اما همچنان سازندگان این اثر سینمایی ترجیح می‌دهند بدون اطلاع رسانی فیلمبرداری را پیش ببرند.

با اینکه آخرین گفته‌ها حکایت از این دارد که «قهرمان» در سیلوی سابق شیراز در خیابان حافظ در حال فیلمبرداری است، اما این خبرها در حد شنیده هاست و لوکیشن این فیلم در شهر حافظ و سعدی درنقاط مختلفی پیش بینی شده است.

از سویی تازه‌ترین تحولی که پیرامون «قهرمان» روی داده است، هشداری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس مبنی بر سو استفاده برخی افراد برای جذب بازیگر برای این پروژه سینمایی است.

به گفته مدیر گروه سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، با توجه به اینکه پروژه ساخت فیلم سینمایی «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی در شهر شیراز آغاز شده است، برخی از افراد سودجو با سو استفاده از نام اصغر فرهادی و ادعای همکاری با این پروژه، اقدام به انتشار آگهی‌های واهی و غیرواقعی برای جذب بازیگر به منظور حضور در این فیلم سینمایی را کرده‌اند.

روح‌الله رنجبری افزود: از همه علاقمندان به هنر هفتم و رشته بازیگری که می‌خواهند با پروژه سینمایی همکاری داشته باشند خواست تا با هوشیاری کامل، پیش از هرگونه همکاری و یا پرداخت وجه، صحت و سقم آن را از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس استعلام کنند.

این در حالیست که دستیار این پروژه سینمایی نیز با تکذیب هرگونه ارتباط با افراد حقیقی و حقوقی در زمینه جذب بازیگر، از شهروندان خواست تا فریب اینگونه آگهی‌ها را نخورده و مورد سو استفاده آگهی‌های دروغین قرار نگیرند.

رنجبری هم یادآوری کرده است که در صورت به وجود آمدن اختلاف، این افراد می‌توانند شکایت خود را به مراجع ذیربط ارائه کنند.

پاییز سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند اصغر فرهادی قصد دارد فیلم تازه‌اش را در ایران و با بازیگران مطرح ایرانی در شهر شیراز جلوی دوربین ببرد این تنها خبری بود که از فیلم جدید فرهادی با نام «قهرمان» منتشر و پیش تولید رسمی کار به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شد.

قهرمان، آخرین اثر اصغر فرهادی هم توسط بخش سینمایی شبکه آرته فرانسه انتخاب شده است؛ این فیلمساز با این اثر به کشورش باز می‌گردد تا دوباره تحلیلی از جامعه ایرانی ارائه دهد که مایه‌هایی از یک تریلر روان‌شناسانه را هم در خود دارد.

این فیلم در شهر شیراز و بیشتر با بازیگران اغلب ناشناس و بومی ساخته خواهد شد. تهیه این اثر در کنار خود فرهادی، با همکار قدیمی او «الکساندر ماله‌گی» از کمپانی ممنتو فیلمز خواهد بود. ماله‌گی با کمپانی ممنتو، تهیه کنندگی سه فیلم اخیر فرهادی را بر عهده داشته است.

فیلمبرداری فیلم سینمایی قهرمان پس از بررسی و تست‌های متعدد از بازیگران تئاتر و سینمای استان فارس از ۱۲ مهر در شیراز و در سکوت خبری آغاز شده است.

در این فیلم محسن تنابنده و امیر جدیدی به ایفای نقش می‌پردازند و تعدادی از بازیگران بومی تئاتر در این پروژه در دیگر نقش‌ها حضور دارند.

به دلیل شرایط ناشی از کرونا فیلمبرداری این فیلم در مکان‌های مختلف شیراز و با حضور تعداد اندک به صورت محدود برگزار می‌شود.

آخرین یافته‌های خبرنگار مهر، حکایت از این دارد که حسین قهرمانی، بازیگر شناخته شده تئاتر شیراز و امین خنکال، دستیار این پروژه در شیراز هستند.

محسن خباز، مدیر مجموعه سینماهای هنر شهر آفتاب که با فرهادی در این پروژه همکاری دارد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: اصغر فرهادی ترجیح می‌دهد ساخت فیلم قهرمان در سکوت خبری پیش برود تا حاشیه‌ای بوجود نیاید.

این فعال هنری شیراز، افزود: تلاش می‌شود با ادامه فیلمبرداری قهرمان به لحاظ اهمیت موضوع برای شهر فرهنگی و ادبی شیراز ساز و کاری برای اطلاع رسانی به علاقه مندان سینمای این هنرمند برجسته ایرانی فراهم شود.

الکساندر مورو، نایب رئیس فروش و بازاریابی کمپانی ممنتو که تاکنون پخش بین‌المللی ۵ فیلم فرهادی را بر عهده داشته نیز درباره این پروژه جدید سینمایی، گفته بود که مفتخریم که یک پروژه جدید سینمایی از سینماگر مؤلف بزرگ، اصغر فرهادی ارائه دهیم؛ او کارگردانی ثابت قدم و استاد تعلیق است که مخاطبان را به سینما می‌کشاند. فیلمنامه قهرمان فوق‌العاده است و به بسیاری از مسائل روز و معاصر جوامع مدرن می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری برخی از سکانس‌های قهرمان همچنان در شیراز ادامه دارد و این پروژه در جریان است.