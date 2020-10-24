متن و ترجمه دو رساله از ابن سینا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «رسالة فی علم الاخلاق رسالة فی العهد» اثر حکیم بوعلی سینا به ترجمه، تعلیق و تصحیح استاد شیخ یوسف احدی از شاگردان علامه حسن زاده آملی منتشر شد.

شادروان ضیا الدین دُری از شاگردان جهانگیرخان قشقایی پیش‌تر به ترجمه مقالات حکیم بوعلی سینا همت گذاشت و دو رساله نامبرده را جمع آوری کرد ولی آنها را ترجمه نکرده بود.

این دو رساله در حاشیه الهدایة الاثیریة منتشر شده بود و اینک به صورت حروف چینی و با ترجمه و تعلیق منتشر شده است.

متن و ترجمه دو رساله از ابن سینا در ۷۷ صفحه به همت انتشارات پژوهشکده ادیب فقه جواهری به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.