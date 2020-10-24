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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۳۴

به همت نشر پژوهشکده ادیب فقه جواهری؛

متن و ترجمه دو رساله از ابن سینا منتشر شد

متن و ترجمه دو رساله از ابن سینا منتشر شد

به همت نشر پژوهشکده ادیب فقه جواهری، متن و ترجمه دو رساله از ابن سینا (رسالة فی علم الاخلاق رسالة فی العهد) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رسالة فی علم الاخلاق رسالة فی العهد» اثر حکیم بوعلی سینا به ترجمه، تعلیق و تصحیح استاد شیخ یوسف احدی از شاگردان علامه حسن زاده آملی منتشر شد.

شادروان ضیا الدین دُری از شاگردان جهانگیرخان قشقایی پیش‌تر به ترجمه مقالات حکیم بوعلی سینا همت گذاشت و دو رساله نامبرده را جمع آوری کرد ولی آنها را ترجمه نکرده بود.

این دو رساله در حاشیه الهدایة الاثیریة منتشر شده بود و اینک به صورت حروف چینی و با ترجمه و تعلیق منتشر شده است.

متن و ترجمه دو رساله از ابن سینا در ۷۷ صفحه به همت انتشارات پژوهشکده ادیب فقه جواهری به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5054862

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