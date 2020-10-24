به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضائی دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها از دستور دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل شعب تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم موضوع قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در دادسراهای سراسر کشور خبر داد.

وی در این رابطه اظهار کرد: به دستور حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، شعب تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم موضوع قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در دادسراهای سراسر کشور تشکیل خواهد شد.

این مقام قضائی اظهار داشت: ماده ۱۱ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را مکلف کرده است به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه ای از دادسراها و دادگاه‌ها را به این امر اختصاص دهد.

خرم آبادی ادامه داد: لذا دادستان محترم کل کشور در اجرای این ماده قانونی به موجب بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور تاکید نموده است چنانچه تاکنون شعبه‌ای از دادسراها را به این امر اختصاص نداده‌اند در انجام این کار تسریع نمایند.

این مقام قضائی تصریح کرد: با توجه به اینکه دادستان‌ها به موجب قانون عضو ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان‌ها می‌باشند در بخشنامه دادستانی کل کشور کلیه دادستان‌ها مکلف شده‌اند حداکثر استفاده را از ظرفیت این ستادها برای پیشگیری از وقوع جرایم به عمل آورند و با نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر نقش مؤثری در ترویج وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر ایفا نمایند.