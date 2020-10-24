۱۱۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعودم خرم نیا عصر شنبه در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی آذربایجان غربی با امام جمعه ارومیه با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی از امسال آغاز به کار کرده است، افزود: مأموریت مبارزه با عوامل مخل اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی و پول‌شویی را در دستور کار خود دارد که در ۷ ماهه گذشته ۱۱۵ میلیارد تومان ارزش کالاهای مکشوفه توسط در استان بوده است.

وی با بیان اینکه پلیس گمرک انتظامی استان از سال گذشته در ماکو و بازرگان و از پنج‌شنبه هفته گذشته نیز این پلیس در مرز تمرچین پیرانشهر برای مقابله با قاچاق کالاهای مختلف مستقر شده است، اظهارکرد: با راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی و گمرک در استان در ماه‌های آینده شاهد اقدامات امنیتی و اقتصادی خوبی در استان خواهیم بود.

سردار خرم با بیان این که در ۷ ماهه نخست سال جاری ۷۷ درصد از مجموع سرقت‌ها با دستگیری بیش از ۵ هزار نفر از سارقان کشف شده است، خاطرنشان کرد: در ۷ ماهه نخست سال جاری میزان تصادفات جرحی و فوتی جاده‌های استان ۴۵ درصد کاهش یافته و ۳۳ درصد نیز کاهش در تعداد فوتی‌های تصادفات جاده‌ای استان را داشته‌ایم.

سردار یحیی حسین خانی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی نیز در این دیدار، تهیه و توزیع بسته‌های بهداشتی و معیشتی و ارائه خدمات درمانی را از جمله اقدامات مرزبانی استان برای مرزنشینان عنوان کرد.

وی با اشاره به انسداد مرزی با هوشیاری مرزبانان سرافراز استان گفت: در زمینه‌های مختلف از جمله تهیه بسته‌های بهداشتی، معیشتی و اقدامات درمانی مرزنشینان استان اقدامات مؤثری انجام شده است.

سردار حسین خانی افزود: توجه ویژه به راه‌های مرزی استان و تقویت امکانات در پاسگاه‌های مرزی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها بوده که امیدواریم با همراهی همه مسئولان بتوانیم در این زمینه اقدامات خوب و مؤثری انجام دهیم.

امام جمعه ارومیه نیز در این دیدار پیاده‌سازی عدالت اجتماعی و اخلاق اسلامی در برخوردها و عملکردها توسط ناجا یکی از عوامل مهم جلب اعتماد عمومی به نظام دانست و افزود: این اعتماد در بین مردم وجود دارد و باید در حفظ، تثبیت و تقویت آن نیز تلاش کرد.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در تقدیر از عملکرد ناجا در حوزه‌های مختلف افزود: این رضایت که مطمئناً رضایت حضرت ولی‌عصر (عج) را نیز در پی خواهد داشت مدال افتخار و مباهاتی برای جامعه انتظامی و ناجا در کشور است که لازم است ضمن حفظ این شرایط در تقویت ارائه خدمات به مردم تلاش بیشتری صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: نیروی انتظامی پیشانی نظام جمهوری اسلامی است و عملکرد احسن این نیرو موجبات رضایت مردم از نظام اسلامی را فراهم می‌کند و باید در این زمینه حساسیت و دقت بسیاری صورت پذیرد که با پیام مقام معظم رهبری و ارائه آمارها در کشور بر اساس نظرسنجی‌های دقیق این مهم تا به حال حاصل شده است.