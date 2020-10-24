به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در اینستاگرام خود نوشت: فریدون مشیری را با "کوچه" شناختم و دوستش داشتم. به یاد ایام نوجوانی هنوز هم گاه می‌خوانم:

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

شدم آن عاشق دیوانه که بودم!

پیش‌تر که آمدم، جوان‌تر که شدم خودم را مخاطب این نهیب پیرانه‌اش می‌دیدم که:

گفت دانایی که گرگی خیره سر،

هست پنهان در نهاد هر بشر!

تا جوانی جان گرگت را بگیر

وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

اما این روزهایی که ایام میانسالی را طی می‌کنم، در کنار همه عاشقانه‌ها و پیرانه‌هایش، این ایران‌دوستی ناب و عهد ماندگارش با ایران و دلبستگی‌اش به ریشه است که مرا مشتاق خواندنش و شنیدنش نگاه داشته است:

من اینجا ریشه در خاکم....

من اینجا تا نفس باقی است، می مانم

مشیری در چنین آغازین روزهایی از آبان راهی خانه ابدی شد. روحش شاد...

آفتابت

که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است

آسمانت

که از خمخانه حافظ می آورده است

کوهسارت

که بر آن همت فردوسی پر گسترده است

بوستانت

کز نسیم نفس سعدی جان پرورده است

همزبانان من‌اند

مردم خوب تو، دل به تو پرداختگان

سر و جان باختگان، غیر تو نشناختگان

پیش شمشیر بلا

تیر برافراختگان، سینه سپر ساختگان

مهربانان من‌اند

