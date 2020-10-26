جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۲۷ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه پنجم آبان ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۸۲ ریال کاهش به قیمت ۵۴ هزار و ۶۹۳ ریال و هر یورو نیز با افت ۳۶ ریالی، ۴۹ هزار و ۷۰۳ ریال اعلام شد.

هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۴۰۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۹۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۹ ریال، روپیه هند ۵۷۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۴۴۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۴۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۲۴ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۶۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۸۴ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۲۶۳ ریال، روبل روسیه ۵۵۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۸۷۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۹۰۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۸۰ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۴۲۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸۰۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۸۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۱۲۲ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۸۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۲۰۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۹۷ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۲۴ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۶۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۵۰۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۸۰۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.