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۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

تست کرونا از ملی پوشان؛

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از هفته آینده آغاز می شود

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از هفته آینده آغاز می شود

اردوی تیراندازی با کمان در بخش خانم‌ها و در ماده ریکرو و کامپوند با نفرات کامل از روز شنبه در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در بخش مردان نیز نفراتی که ساکن استان تهران و استان البرز هستند در اردو شرکت خواهند کرد.

مشکل خوابگاه تیم دختران با تدبیر فدراسیون حل شده است و برای همین این اردو با نفرات کامل برگزار خواهد شد.

امروز (چهارشنبه) قرار است از اعضای تیم تیراندازی با کمان، تست کرونا گرفته شود و پس از اعلام نتیجه تست، به صورت رسمی اردوی تیم تیراندازی با کمان از روز شنبه در سایت آزادی آغاز خواهد شد.

نفرات دعوت شده در ماده کامپوند:

محمدصالح پالیزبان، آرمین پاکزاد، کیارش فرزان، آرزو طاهریان، شیرین ریحانی، گیسا بایبوردی، فاطمه عزیزی

سرمربی: اسماعیل عبادی

نفرات دعوت شده در ماده ریکرو:
پارمیدا قاسمی، رویا نوریان، شیوا شجاع مهر، سوگند رحمانی، میلاد وزیری، محمد صادق کبودانی

سرمربی: مجید میررحیمی

مدیر تیم‌های ملی: امید نجاری

کد مطلب 5058356

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