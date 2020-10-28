به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اهانت یک نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم (ص) و حمایت امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور از آن، تجمع گسترده مردمی و دانشجویی مقابل سفارت پاریس در تهران برگزار شد.
اجتماعی از مردم و دانشجویان بعد از ظهر امروز چهارشنبه مقابل سفارت پاریس در تهران اعتراض خود را به جریحه دارشدن احساسات مسلمانان اعلام کردند.
تجمعکنندگان ضمن رعایت فاصله اجتماعی، پلاکاردها و دستنوشتههای با مضامین مختلفی را در دست داشتند و شعارهایی را علیه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و اهانت به ساحت پیامبر (ص) سر دادند.
این رویداد در رسانههای خارجی نیز منعکس شد.
خبرگزاری اسپوتنیک ضمن اشاره به اعتراضات گسترده جهان اسلام در خصوص اهانت به ساحت پیامبر (ص) و اظهارات ماکرون، اعلام کرد که ایرانیان در راستای اعتراض به سخنان رئیس جمهور فرانسه در حمایت از اقدام یک نشریه فرانسوی، مقابل سفارت این کشور تجمع کردند.
شبکه تلویزیونی راشاتودی نیز در حساب کاربری خود در فیسبوک ضمن اشاره به این تجمع اعتراضی، فیلم برگزاری آن را رسانهای کرد.
روزنامه تلگراف هم در اشاره به این تجمع، به حمل پلاکاردها و دست نوشتههایی اعتراضی از سوی مردم و دانشجویان در ایران مبنی بر محکومیت توهین به پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد.
خبرگزاری رویترز هم ضمن پوشش تجمع اعتراضی به اقدام موهن نشریه فرانسوی اعلام کرد که معترضان ایرانی در حالی در برابر سفارت فرانسه حضور یافتند که دستنوشته هائی پیرامون درخواست تحریم کالاهای فرانسوی را با خود حمل میکردند.
در همین ارتباط، خبرگزاریفرانسه به تجمع در برابر سفارت فرانسه در تهران در اعتراض به موضع ضد اسلامی ماکرون اشاره کرد. این خبرگزاری در ادامه تأکید کرد که معترضان با پرچمهایی در برابر سفارت فرانسه حضور یافتند و بنرهایی با خط قرمز بر تصویر کالاهای فرانسوی در دست داشته و خواستار تحریم کالاهای ساخت این کشور شدند.
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