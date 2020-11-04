بانک صادرات ایران به چهار هزار مستأجر وام ودیعه پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات ایران، این بانک برای حمایت از مستأجران در دوران شیوع بیماری کرونا، پرداخت وام ودیعه مسکن را با جدیت در دستور کار داشته به نحوی که از ابتدای شهریور تا ١٠ آبان سال ٩٩ چهار هزار و ١٦٧ مستأجر ٨١٢ میلیارد ریال از بانک صادرات ایران تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کردند.

طی این مدت، بیشترین تعداد وام ودیعه مسکن مستأجران بانک صادرات ایران با پرداخت ٣٦٥ فقره به ارزش بیش از ٨١ میلیارد ریال به استان فارس تخصیص یافته است. استان‌های خراسان رضوی، مرکزی، البرز، چهار محال و بختیاری، مازندران، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان و اصفهان رتبه‌های بعدی دریافت این وام از بانک صادرات ایران بوده‌اند.

بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر کمک به بخش مسکن را در شهرها و روستاهای کشور با پرداخت تسهیلات حمایتی مورد توجه قرار داده به نحوی که علاوه بر پرداخت تسهیلات خرید مسکن اقشار ویژه (خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران)، پرداخت تسهیلات احداث حمام روستایی، بافت‌های فرسوده شهری و بهسازی و نوسازی مسکن روستایی را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

علاوه بر این، پرداخت تسهیلات حمایتی برای کمک به آسیب‌دیدگان از حوادث قهری سیل و زلزله نیز در سال‌های اخیر مورد توجه بانک قرار گرفته است.‌



