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۲۴ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۳۱

در پیامی؛

حدادعادل درگذشت حجت‌الاسلام جواد اژه‌ای را تسلیت گفت

حدادعادل درگذشت حجت‌الاسلام جواد اژه‌ای را تسلیت گفت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت حجت‌الاسلام اژه ای را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت حجت‌الاسلام جواد اژه‌ای را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسمه‌تعالی

خبر درگذشت دوست گرامی خود، جناب آقای دکتر جواد اژه‌ای را در بهت و ناباوری دریافت کردم و بسیار متاثر شدم. اینجانب با مرحوم دکتر اژه‌ای چهل سال سابقۀ دوستی و همکاری داشتم. او یک روحانی درس‌خوانده و دانشگاه‌دیده و به‌حقیقت تجسم وحدت حوزه و دانشگاه بود. در کارنامه پربار او هر چه هست، خدمت به ایران و اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی است. وی به استعدادهای درخشان عشق می‌ورزید و در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب هیچکس به اندازۀ او به تربیت آنها همت نگماشت و تلاش نکرد.

شادروان دکتر اژه‌ای شخصیتی محترم و متین داشت و بسیار نجیب و سلیم‌النفس بود و داعیۀ منصب و مقام نداشت. خدمات او به انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا فراموش‌نشدنی است.

فقدان این مرد دوست‌داشتنی و خدوم را به همسر ارجمندشان سرکار خانم دکتر بهشتی و دیگر بازماندگان تسلیت می‌گویم و برای آن مرحوم از خداوند کریم طلب علو درجات می‌کنم.

کد مطلب 5071481

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