به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت حجتالاسلام جواد اژهای را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسمهتعالی
خبر درگذشت دوست گرامی خود، جناب آقای دکتر جواد اژهای را در بهت و ناباوری دریافت کردم و بسیار متاثر شدم. اینجانب با مرحوم دکتر اژهای چهل سال سابقۀ دوستی و همکاری داشتم. او یک روحانی درسخوانده و دانشگاهدیده و بهحقیقت تجسم وحدت حوزه و دانشگاه بود. در کارنامه پربار او هر چه هست، خدمت به ایران و اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی است. وی به استعدادهای درخشان عشق میورزید و در دهههای پس از پیروزی انقلاب هیچکس به اندازۀ او به تربیت آنها همت نگماشت و تلاش نکرد.
شادروان دکتر اژهای شخصیتی محترم و متین داشت و بسیار نجیب و سلیمالنفس بود و داعیۀ منصب و مقام نداشت. خدمات او به انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا فراموشنشدنی است.
فقدان این مرد دوستداشتنی و خدوم را به همسر ارجمندشان سرکار خانم دکتر بهشتی و دیگر بازماندگان تسلیت میگویم و برای آن مرحوم از خداوند کریم طلب علو درجات میکنم.
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