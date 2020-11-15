جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۵ هزار و ۳۹۹ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر، ۴۹ هزار و ۷۰۰ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۲۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۳۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۸۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۲ ریال، روپیه هند ۵۶۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۶۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۳۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۷۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۷۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۰۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۴۸۱ ریال، روبل روسیه ۵۴۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار ۵۳۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۶۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۴ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۵۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۴۷۲ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸۶۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۵۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۲۲۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۸۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۸۹۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۶۲ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۶۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۳۷۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۱۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۱۷۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.