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۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۹:۲۸

بانک مرکزی اعلام کرد

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها بدون تغییر نسبت به دیروز، ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۵ هزار و ۳۹۹ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر، ۴۹ هزار و ۷۰۰ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۲۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۳۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۸۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۷۲ ریال، روپیه هند ۵۶۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۶۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۳۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۷۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۷۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۰۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۴۸۱ ریال، روبل روسیه ۵۴۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار ۵۳۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۶۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۴ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۵۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۴۷۲ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸۶۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۵۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۲۲۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۸۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۸۹۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۶۲ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۶۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۳۷۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۱۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۱۷۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

کد مطلب 5071574

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