کارآمدی واکسن کرونای برگزیده جایزه مصطفی ۹۵درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته شرکت آلمانی بیوان تک که مدیر ارشد اجرایی آن «اوگور شاهین» است، اعلام کرد واکسن بالقوه ای که برای مقابله با ویروس کرونا توسعه داده ۹۰ درصد کارآمد است. این خبر تمام توجهات را معطوف به تلاش‌های اوگور شاهین کرد. وی محقق ترک تبار است که آبان ماه سال گذشته برگزیده سومین جایزه مصطفی (ص) در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی برای اثر «طراحی و ارزیابی بالینی واکسن‌های درمانی ضد سرطان بر پایه mRNA» شد؛ وی متولد کشور ترکیه و استاد ایمونولوژی در دانشگاه ماینتس کشور آلمان و مالک شرکت BioNTech آلمانی است.

طبق اطلاعاتی که این شرکت در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر از اوگور شاهین- برگزیده جایزه علمی جهان اسلام در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، تحلیل کارآمدی اولیه واکسن BNT۱۶۲b۲ بیست و هشت روز پس از تزریق دوز اول، ۹۵ درصد بوده است.

این شاخص مربوط به داوطلبانی است که قبلاً به ویروس کرونا مبتلا نبوده اند. در کل در این آزمایش بالینی ۱۷۰ مورد ابتلاء به کووید ۱۹ ارزیابی شد که ۱۶۲ نفر آنها از گروه پلاسیبو بودند و فقط ۸ نفر از داوطلبان دریافت کننده واکسن به کووید ۱۹ مبتلا شدند. همچنین در این آزمایش بالینی ۱۰ مورد شدید کووید ۱۹ رصد شد که ۹ نفر آنان در گروه پلاسیبو و یک نفر از دریافت کنندگان واکسن بالقوه بود.

علاوه بر آن کارآمدی واکسن در طیف‌های مختلف سنی و قومیتی، یکسان بود. همچنین این شاخص برای افراد بالاتر از ۶۵ سال بیش از ۹۴ درصد تخمین زده شده است.

براساس بیانیه شرکت بیوان تک که در پاسخ به سوالات خبرگزاری مهر ارسال شده، فاز سوم آزمایش بالینی این واحد از ۲۷ جولای با حضور ۴۳ هزار و ۶۶۱ داوطلب آغاز شد که از این تعداد ۴۱ هزار و ۱۳۵ نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. حدود ۴۲ درصد از شرکت کنندگان جهانی و ۳۰ درصد از شرکت کنندگان آمریکایی از لحاظ نژادی و قومیتی زمینه ای متنوع داشتند. همچنین ۴۱ درصد از داوطلبان جهانی و ۴۵ درصد از داوطلبان آمریکایی بین ۵۶ تا ۸۵ سال سن داشتند. نتایج تحلیل‌ها حاکی از اطلاعات ایمنی مورد نیاز سازمان غذا و دارو آمریکا برای صدور اجازه استفاده اضطراری واکسن نیز است.

این اطلاعات نشان می‌دهد ۴۳ هزار داوطلب شرکت کننده در آزمایش بالینی پس از دریافت واکسن دچار مشکل نشدند و نگرانی ایمنی جدی در آنها مشاهده نشد. خستگی در ۳.۸ درصد و سردرد در ۲ درصد داوطلبان مشاهده شد.

شرکت بیوان تک و فایزر که در تولید واکسن همکاری می‌کند تصمیم دارند اجازه استفاده اضطراری واکسن را از سازمان غذا و دارو آمریکا و دیگر سازمان‌های مرتبط در سراسر جهان دریافت کنند.

همچنین براساس اعلام این شرکت، پیش بینی می‌شود در ۲۰۲۰ میلادی ۵۰ میلیون دوز از این واکسن و تا پایان ۲۰۲۱ میلادی ۱.۳ میلیارد دوز تولید شود.