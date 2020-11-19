آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن البرز در وضعیت هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از تقویت موج ناپایدار سطوح میانی و همراهی آن با تقویت فشار سطح زمین در منطقه است که حاکی از نفوذ سامانه بارشی جدید از جنوب به استان است و پیامد آن رگبار و رعد و برق در کل استان، وزش باد لحظه‌ای و شدید و در ارتفاعات رگبار برف و باران و یخبندان از جمعه عصر تا صبح یکشنبه خواهد بود.

وی بیان کرد: این وضعیت کل استان البرز به ویژه ارتفاعات و جاده‌های منتهی به آن و مناطق جنوبی استان منطقه اشتهارد، ایپک، قزلو و پلنگ‌آباد را در بر می‌گیرد.

احتمال ریزش سنگ و رانش کوه در ارتفاعات

مدیرکل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: در این وضعیت کاهش میدان دید، اختلال در تردد و آب‌گرفتگی معابر شهری، ریزش سنگ و رانش کوه در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی محتمل است.

وی با اشاره به لزوم اجتناب از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها به دلیل بارش رگباری و نیز دامنه کوه‌ها و جاده‌های کوهستانی به دلیل ریزش سنگ و رانش کوه خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم در ارتفاعات هرگونه عملیات بتن‌ریزی مطابق با آئین‌نامه بتن (ضوابط اجرای بتن در هوای سرد) در دمای زیر ۵ درجه سانتی‌گراد و با توجه به ماندگاری بیش از ۱۲ ساعت، خودداری شود.

پیش‌بینی رگبار و رعد و برق در کل البرز

وی با بیان اینکه هوای امروز البرز نیمه‌ابری تا ابری با مه و در پاره‌ای نقاط با بارش ساعتی همراه است، گفت: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۲ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۳ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بیان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز نیمه‌ابری تا ابری همراه با مه رقیق بوده و به تدریج با وزش باد لحظه‌ای و نسبتاً شدید، رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات با رگبار برف و باران همراه است.

وی در پایان به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۱۲ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۵ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.