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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۴۸

جشنواره فرهنگی ورزشی در روستای هلیله بوشهر برگزار شد

جشنواره فرهنگی ورزشی در روستای هلیله بوشهر برگزار شد

بوشهر- جشنواره مردمی ساحلی روستای هلیله از توابع بخش مرکزی شهرستان بوشهر با حضور مشارکت گسترده شهروندان در پارک ساحلی این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر عصر چهارشنبه در حاشیه این جشنواره با تأکید بر نقش سیاست‌های فرهنگی در ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای مردمی از ابزارهای مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همبستگی در سطح جامعه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم افزود: ایجاد بسترهای پایدار برای بروز نشاط جمعی زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی گسترش ارتباطات اجتماعی و کاهش شکاف‌های فرهنگی است و در همین چارچوب توسعه فعالیت‌های فرهنگی به‌عنوان یک اولویت حاکمیتی مورد توجه قرار دارد.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه سیاست‌گذاری فرهنگی باید ناظر بر نیازهای واقعی جامعه باشد، تصریح کرد: حمایت هدفمند از برگزاری رویدادهای مردم، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و جلب مشارکت فعال شهروندان می‌تواند اثربخشی این برنامه‌ها را افزایش داده و الگویی موفق از هم‌افزایی میان دولت و جامعه محلی ارائه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نشاط اجتماعی از مؤلفه‌های بنیادین پایداری اجتماعی و تقویت وفاق ملی محسوب می‌شود و استمرار برگزاری این‌گونه رویدادها نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ عمومی و تحکیم انسجام اجتماعی خواهد داشت.

کد مطلب 6746965

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