خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: به تازگی، افشاگری یک وکیل اسکاتلندی در خصوص شکنجه جنسی فعالان زن سعودی در زندانهای عربستان جنجال برانگیز شده است.
اخیراً یک وکیل اسکاتلندی در گزارشی که روزنامه «دیلیمیل» آن را «تکاندهنده» توصیف کرد، به گوشهای از آزارهای جنسی بازپرسهای سعودی علیه فعالان حقوق زنان که در بازداشت بسر میبرند، اشاره کرده است.
این وکیل که «بارونس هلنا کندی» نام دارد با انتشار یک گزارش ۴۰ صفحهای اعلام کرد که بازپرسها زندانیان زن را پس از وادار کردن به انجام رفتارهای غیراخلاقی، از سقف آویزان کرده و به آنها شوک الکتریکی وارد میکردند. زنان در زندان وادار به تماشای تصاویر مستهجن میشدند و بازپرسها، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به تجاوز تهدید میکردند.
یکی از این فعالان گفته جلسات بازپرسی او با نظارت «خالد بنسلمان» برادر کوچکتر «محمد بنسلمان» انجام میگرفت. او میگوید خالد در جلسات بازپرسی میگفت: میدانی من چه کسی هستم؟ من شاهزاده خالد بنسلمان، سفیر (ریاض) در آمریکا هستم و هر کاری که دوست داشته باشم میتوانم با تو انجام دهم.
در این گزارش همچنین آمده که شکنجهها تحت نظارت «سعود القحطانی» یکی از نزدیکان ولیعهد عربستان که نقشی کلیدی در قتل فجیع «جمال خاشقجی» داشته انجام می شدهاند.
این برای اولین بار نیست که گزارشهای تکان دهنده از شکنجههای در حال انجام در زندانهای عربستان سعودی منتشر میشود. اغلب رهبران جهان از این وضعیت در عربستان آگاهی دارند اما ریاض با استفاده از دلارهای نفتی تاکنون توانسته به این رفتارهای خود ادامه داده و ترسی از محاکمه نداشته باشد.
«ریم سلیمان» نویسنده و معارض زن سعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکنجه فعالان زن سعودی گفت: در گذشته، عربستان سعودی شاهد گسترش پدیده شکنجه جنسی فعالان زن نبود و این روند، یک پدیده غیر عادی است که در دوره محمد بن سلمان ولیعهد عربستان آغاز شده است. به نظر من شکنجه فعالان سعودی به ۲ دلیل صورت میگیرد: نخست آنکه محمد بن سلمان تلاش دارد تا تجربه امارات را در مدیریت امور کشور بازتولید کند چرا که اوضاع کنونی در زندانهای عربستان سعودی، بسیار شبیه آنچه که در زندانهای مصر و امارات در جریان است به شمار میرود.
چگونه پسر پادشاه یکی از کشورهای مسلمان میتواند به این درجه از پَستی در اخلاق و انسانیت برسد؟ چه بسا اطرافیان خالد و محمد بن سلمان بر آنها تأثیر گذاشته و آنها را به سمت خود کشاندهاند مصر، امارات و عربستان در این زمینه، همگی در یک مسیر واحد حرکت میکنند. دلیل دوم آن است که اطراف محمد بن سلمان را افرادی احاطه کردهاند که به تازگی قدرت را در عربستان به دست گرفتهاند و گذر زمان نشان داده که آنها سادیسمی، نفرت انگیز و تشنه جنایت هستند.
این معارض سعودی در ادامه با اشاره به مطرح شدن نام برادر بن سلمان به عنوان یکی از عاملان شکنجه زنان سعودی گفت: حقیقتاً زمانی که نام خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان را در این گزارش خواندم شوکه شدم. وی در برنامههای افراد سادیسمی برای شکنجه فعالان زن سعودی شرکت داشته است. چگونه پسر پادشاه یکی از کشورهای مسلمان میتواند به این درجه از پَستی در اخلاق و انسانیت برسد؟ چه بسا اطرافیان وی و محمد بن سلمان بر آنها تأثیر گذاشته و آنها را به سمت خود کشاندهاند.
کشورهای غربی تا به امروز به نقش واقعی خود در موضع گیری های بشر دوستانه در قبال اوضاع یمن و نقض حقوق بشر توسط ائتلاف سعودی در این کشور عمل نکرده است وی در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی سکوت کشورهای غربی در قبال اقدامات عربستان در زمینه نقض حقوق بشر به ویژه تجاوز به یمن بیان کرد: کشورهای غربی تا به امروز به نقش واقعی خود در موضع گیری های بشر دوستانه در قبال اوضاع یمن و نقض حقوق بشر توسط ائتلاف سعودی در این کشور عمل نکردهاند.
جهانیان هم چنین اهمیتی به بحث حقوق بشر و اوضاع فعالان زن سعودی در زندانهای عربستان نداده و اقدام قابل توجهی در این خصوص اتخاذ نکردهاند.
این نویسنده سعودی در خصوص حمایتهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رژیم آل سعود گفت: حمایتهای ترامپ از حاکمیت جدید عربستان سعودی بی حد و حصر بود و من از دولت جدید آمریکا انتظار دارم که اجازه ندهد اوضاع در عربستان به همین منوال پیش برود و تلاش کند با مقامات قدیمی عربستان مانند احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف تعامل داشته باشد.
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