بیمه های تامین اجتماعی زمینه ساز زندگی بهتر برای افراد معلول است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور در نشست صمیمانه با تشکلهای غیردولتی افراد دارای معلولیت که با حضور وزیر کار رفاه و تعاون به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: خواست ما این است که افراد دارای معلولیت دارای زندگی مستقل همراه با منزلت اجتماعی در درون جامعه و در بستر خانواده باشند. بر این اساس هدف ما این است بتوانیم زمینه ها را برای رشد همه جانبه استعدادهای افراد دارای معلولیت فراهم کنیم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی ما در سازمان پیشگیری از وقوع معلولیت ها است که برنامه غربالگری بینایی، شنوایی و مشاوره ها و آزمایشهای ژنتیک از این دست است. هرچند فرهنگسازی در زمینه پیشگیری از وقوع معلولیتها اهمیت بیشتری دارد چرا که یکی از معلولیت هایی که برای افراد دارای معلولیت های جسمی و حرکتی اتفاق می افتد در اثر تروماست و حجم بالای تصادفات به آن منجر می شود که در این راستا آگاهی بخشی در این زمینه مهم است.

وی بیان کرد: امروز موضوع بیمه ها، بیمه های تامین اجتماعی و بیمه های درمانی زمینه مناسبی را در دنیا برای زندگی بهتر برای افراد دارای معلولیت فراهم کرده است. هدف این است که افرادی که دارای مشکلات و در گروه های نیازمند هستند حداقل های معیشتی برای آنها فراهم شود تا بتوانند زندگی شرافتمندانه و همراه با عزت و منزلت را تجربه کنند. در این راستا موضوع اشتغال و تامین مسکن برای افراد دارای معلولیت از برنامه هایی بوده است که در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته است.

رییس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: با توجه به شرایط سختی که کشور در آن قرار دارد سعی شده است تا آن چیزی که در بودجه قرار داده شده به موقع در اختیار مددجویان قرار بگیرد و با الکترونیکی شدن پرداخت ها در سازمان بهزیستی سعی شده تا نظم مناسبی ایجاد شود و صرفه جویی و ارتقای فعالیت ۲۵ درصدی ایجاد شود.

قبادی دانا ادامه داد: در دو سال گذشته تلاش شده تا موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را مدنظر قرار دهیم و سامانه شفافیت از همان ابتدا راه اندازی شد و املاک سازمان، پرداخت هایی که برای افراد دارای معلولیت انجام شده، برای عزیزان قابل دسترس است و همچنین تمام قرارداد ها و دعاوی و موافقت نامه ها روی سامانه بهزیستی قابل رویت است. همچنین پرداخت های حق بیمه سهم کارفرمایی و پرداخت های شهریه های دانشجویی، الکترونیکی و شفاف شده است و امروز ۸۲ درصد بودجه سازمان بهزیستی به صورت الکترونیکی و شفاف پرداخت می شود.

وی گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری سال گذشته و در سالروز جهانی افراد دارای معلولیت و تاکید ایشان بر اینکه دستگاه های مختلف باید در امور معلولان فعال باشند. ایشان می فرمایند که مسئول حقیقی کمک به معلولان فقط سازمان بهزیستی نیست بلکه همه مردم، بخش های دولتی و غیردولتی و سازمان های انقلابی هستند بر این مبنا سعی کرده ایم که حمایت طلبی کنیم و کمک سایر دستگاه ها و سازمانها را چه در اجرای وظایفشان در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و چه در کمک گرفتن از آنها به لحاظ مادی و معنوی برای کمک رسانی به جامعه هدف جلب کنیم. حمایت طلبی مالی و جلب کمک های مادی و ریالی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در ۸ ماهه اخیر به مبلغ ۱۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۲۵۰۰ نفر از پرسنل سازمان بهزیستی بر اساس وظایف خود مسئول رسیدگی به پرونده ها و امورات مددکاری مستمری بگیران و افراد تحت پوشش بهزیستی هستند، این درحالیست که از این ۲۵۰۰ نفر تنها ۱۵۵ نفر رشته تحصیلی مرتبط برای این کار را دارند.

وی ادامه داد: با اجرای طرح مثبت زندگی و ایجاد مراکز خدمات بهزیستی، بیش از ۱۰ هزار نفر مددکار در موسسات غیردولتی در قالب مراکز مثبت زندگی و مراکز خدمات بهزیستی به افراد دارای معلولیت در سراسر کشور خدمت رسانی خواهند کرد و تمامی آنها رشته های مرتبط و تحصیل کرده در زمینه فعالیتها و مددکاری اجتماعی برای خانواده های دارای معلولیت دارند.