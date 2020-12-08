برای تبدیل دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه قول مساعد گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله سلمان زاده عصر امروز اظهار کرد: امروز جلسه‌ای با حضور نمایندگان هر سه شهرستان تابعه دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد و هدف از تشکیل این جلسه این بود که از حمایت‌هایی که نمایندگان مجلس در طول سال‌های گذشته از برنامه‌های دانشکده علوم پزشکی داشته‌اند، قدردانی شود و هم اینکه از طریق جلب حمایت و ظرفیت نمایندگان برای برنامه‌هایی که این دانشکده پیش رو دارد، استفاده کنیم.

وی افزود: برخی از پروژه‌های بزرگی مثل راه‌اندازی بیمارستان جدید آیت‌الله طالقانی آبادان، مرکز تخصصی قلب و بیمارستان شهید موسوی در خرمشهر، بخش‌های رادیوتراپی در شهرهای آبادان و خرمشهر، بیمارستان جدید شادگان و تعداد زیادی از پروژه‌های بهداشتی که یا در دست اجراست و یا در حال برنامه‌ریزی برای اجرا هستند و نیازمند آن هستند که نمایندگان از بودجه‌هایی که در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، حمایت کنند تا بتوانیم این خدمات را در اسرع وقت هر چه بهتر به مردم منطقه ارائه دهیم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در ادامه گفت: در این نشست گزارشی توسط معاونان دانشکده در حوزه‌های مختلف دارو و غذا، آموزش، بهداشت و درمان ارائه شد که مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت؛ همچنین نمایندگان نیز متفق‌القول بودند که برنامه‌های ما را پیگیری کنند، به خصوص پروژه‌های بزرگی مثل پردیس دانشگاهی که در حال احداث است و بودجه آن نیز مصوب شده است و نیاز به حمایت نمایندگان دارد.

سلمان زاده افزود: یکی از مسائل مهم دیگری که در جلسه امروز مطرح شد، موضوع تبدیل وضعیت دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه بود که اقدامات خوبی از جمله دیدار مشترک هر پنج نماینده با وزیر بهداشت در این خصوص صورت گرفته است و نیاز به حمایت بیشتری از سوی آنها دارد؛ نمایندگان نیز برای پیگیری این قضیه به ما قول مساعد دادند که امیدواریم در آینده بسیار نزدیک شاهد تبدیل این دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی باشیم.