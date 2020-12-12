کتابی درباره «قبیله نخع در تاریخ اسلام» منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قبیله نخع در تاریخ اسلام و تشیع تا پایان قرن سوم هجری» به همت پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.
این کتاب به قلم اصغر منتظر القائم استاد دانشگاه اصفهان و مریم سعیدیان عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه اصفهان تدوین شده است.
در این اثر، جایگاه و نقش قبیله نخع در تحولات تاریخ اسلام و تشیع در سه قرن نخست هجری و نقش آنان در دگرگونیهای اجتماعی و ارتباط آنان با اهلبیت (ع) بررسی شده و تلاش میکند تا حرکت تاریخی این قبیله و فراز و فرود آن را تحلیل نماید.
بررسی نقش و جایگاه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قبایل عرب در تاریخ اسلام، موضوع بنیادین تاریخی به شمار میرود؛ برخی از این قبایل نقش پررنگی در تحولات صدر اسلام و دورههای بعد داشتهاند که قبیلة نخع یکی از این قبایل است.
این قبیله یکی از شاخههای قبیله بزرگ مذحج، در دگرگونیهای تاریخ اسلام مشارکتی فعال و مؤثر داشت؛ قبیله نخع با فراگیری علوم اسلامی توانست میراثی عظیم از علوم دینی را در تاریخ علوم اسلامی و در خدمت به تشیع و مکتب اهل بیت (ع) بر جای بگذارد که چهرههای برجستهای از افراد این قبیله در تحولات سیاسی صدر اسلام نقش آفریدند و بسیاری از آنها از هواداران اهلبیت (ع) بودند که مالک اشتر نخعی و کمیل بن زیاد نمونههایی از برجستگان نخع هستند که در تحولات عصر امیرالمؤمنین (ع) حضور جدی داشتند.
مشارکت رجال نخعی در قیامها و حرکتهای شیعی نیز بیانگر گرایش اعتقادی آنان است؛ در دورههای بعد برخی افراد این قبیله از جهت علمی نیز اقدامات ارزندهای داشته و نقش مهمی در توسعه و ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) انجام دادند.
نظر شما