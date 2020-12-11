موقعیت برجسته گیلان با دسترسی به بازار اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، علیرضا یوسفی امروز (جمعه) در این ارتباط تصویری با استاندار گیلان موضوعات مرتبط با انرژی، شیلات و کشتیسازی را اصلی ترین محورهای همکاری تاجران و سرمایهگذاران گیلانی و نروژی عنوان کرد.
وی گفت: جذابیتهای جغرافیایی، ظرفیتهای موجود در بخشهای کشاورزی، گردشگری، شیلات، کشتیسازی، دسترسی به بازار اوراسیا و قرار داشتن در مسیر ترانزیت، موقعیت برجستهای به گیلان به عنوان یک استان غنی داده است.
یوسفی مردم خونگرم و مهماننواز گیلان و وجود نیروی انسانی مجرب و متخصص را مهمترین سرمایه برای این استان دانست و افزود: منطقه آزاد انزلی نیز با داشتن پتانسیلهای بالا میتواند زمینه تشویق سرمایهگذاران و ایرانیان مقیم نروژ برای حضور در گیلان را فراهم کند.
وی استفاده از شناورهای گردشگری در جذب توریست به استان گیلان را مؤثر عنوان و بیان کرد: در حوزه شیلات نگاه ما صرفاً انتقال فناوری خاص نیست بلکه زنجیره کامل این صنعت منتقل میشود.
سفیر ایران در نروژ همچنین خواستار همکاری و حمایت نهادها و مراجع اجرایی و نظارتی در تحقق طرحهای مذاکره شده به منظور گشایش اقتصادی در شرایط دشوار ناشی از تحریمهای غیرقانونی علیه ملت ایران، شد.
آماده جلب مشارکت سرمایه گذاران نروژی در ساخت شناورهای گردشگری هستیم
ارسلان زارع استاندار گیلان نیز در این ارتباط تصویری، توسعه ارتباطات با کشورهای دیگر را بسترساز رونق فعالیت تاجران و بازرگانان دانست و اظهار کرد: ظرفیتهای موجود در گیلان، مواهب الهی و موقعیت جغرافیایی مطلوب و پتانسیل بالای منطقه آزاد انزلی، زمینهساز گسترش فعالیتهای تجاری است.
وی افزود: وجود اشتراکاتی همچون موضوعات مرتبط با شیلات، کشتیسازی و صنعت نساجی بین نروژ و گیلان، میتواند در جهت ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به این حوزهها مؤثر باشد.
استاندار گیلان به تلاشهای صورت گرفته در توسعه صنعت آبزی پروری و وجود زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری و ماهی در قفس اشاره و خاطرنشان کرد: فعال بودن میز دبیرخانه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گیلان و بازار هدف کشورهای عضو اتحادیه و نیز همسایه در زمینه صادرات، میتواند چشم انداز خوبی را برای ایرانیان مقیم نروژ و سرمایهگذاران فراهم سازد.
وی پویایی مرکز تحقیقات شیلات مستقر در گیلان، خواهرخواندگی یکی از شهرهای دو طرف و انعقاد تفاهمنامههای همکاری را از جمله اقدامات مؤثر در گسترش ارتباطات خواند.
زارع وجود امنیت سرمایهگذاری و شاخصهای بالای امنیتی را یک مزیت برای تشویق سرمایهگذاران دانست و گفت: شفافیت، قانونمداری و برخورد حرفهای در توسعه روابط بین المللی و تجاری، حائز اهمیت است و گیلان در این شاخصها جزو استانهای برخوردار محسوب میشود.
استاندار گیلان به ورود گردشگران و مسافران در ایام مختلف سال بیش از جمعیت ساکن در استان اشاره کرد و افزود: مشارکت شرکتهای کشتیسازی و ساخت شناورهای گردشگری، میتواند در رونق این صنعت مؤثر باشد.
وی گفت: دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در این مسیر آماده هرگونه همکاری، همراهی و حمایت هستند.
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