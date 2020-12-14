تجلیل از ۷۰ معلم پژوهنده و پژوهشگران برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تجلیل از معلمان پژوهنده و پژوهشگران برتر صبح امروز برگزار شد. فرهاد کریمی در این همایش بیان کرد: مهم ترین اولویت پژوهشی کشور، ظرفیتهای درون آموزش و پرورش است و ما سامانه ملی پژوهشی داریم که به رسمیت شناختن ابن سامانه یکی از اصول مهم توسعه پژوهشهاست.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش ادامه داد: در سطح مناطق نیز شاهد فعالیت پژوهش سراهای دانشآموزی هستیم که رکن مهم توسعه پژوهش در مدارس هستند.
وی در این نشست گفت: ما براساس اسناد تحولی به ویژه زیر نظام پژوهش، مکلف به تدوین پیوستهای پژوهشی هستیم که باید در استانها مورد توجه باشد و انتظار داریم کمیته های پزوهشی در استان ها فعال شود. همچنین معلم پژوهنده مهم ترین راه ما برای ورود پژوهش به مدارس است که بایدبه آن توجه شود.
در ادامه برنامه حشمت الله متین دبیر ستاد بزرگداشت هفته پژوهش گفت: هفته پژوهش امسال در یک شرایط بحرانی برگزار شد شرایط یکه با شیوع کرونا مواجه بودیم و از سطح مدرسه تا ستاد به ویژه وزیر آموزش و پرورش و دکتر باقرزاده همکاری داشتند همچنین استانها نیز پا به پا با ما همکاری کردند تا مراسم را برگزار کنیم.
وی ادامه داد: برنامههای این هفته تهیه و تدارک مراسم برگزاری جشنواره دانشآموزی بود که با حضور وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد و از ۷۰ دانشآموز پژوهشگر به صورت حضوری و غیرحضوری تجلیل شد.
متین بیان کرد: مراسم امروز نیز مراسم روز ملی پژوهش در آموزش و پرورش است که وزیر ما را همراهی میکند امروز از ۱۰۰ پژوهش گر در سطح آموزش و پرورش تقدیر میکنیم و تلاشهای شبانه روزی آنان را پاس میداریم.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته پژوهش با بیان اینکه برای تحقق برنامههای این هفته فعالیتهای متعددی انجام شد افزود: حدود ۷۰ معلم پژوهنده برگزیده تقدیر میشوند همچنین ۲۵۰ سند پژوهشی شامل طرح، پایان نامه و تجارب پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ۹ کمیته کاری متشکل از صاحب نظران کارها را ارزشیابی کردند و ۵۰۰ داوری انجام شد.
وی گفت: حاصل این زحمات این شد که فناور برتر از دانشگاه شهید رجایی خراسان جنوبی، کرمان و مازندارن؛ طرح پژوهشی از کردستان و آذربایجان شرقی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد از تهران، آموزش و پرورش مازندران؛ تجارب برتر در حوزه مدیریت از اداره کل آموزش و پرورش فارس، خوزستان و قم؛ کمیتههای برتر پژوهشی ستاد از معاونت سلامت، شورای عالی آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی و معاونت متوسطه؛ شورای تحقیقات برگزیده استانها از اداره کل آموزش و پرورش لرستان، قم، زنجان، اردبیل و قزوین؛ مدیر پژوهشسرا از خراسان رضوی و البرز؛ دانشجو معلمان پژوهشگر از دانشگاههای شهید رجایی و فرهنگیان انتخاب شدند.
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