به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید رحیم توکل ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران همزمان با روز خبرنگار و در گرامیداشت یاد شهدای عرصه رسانه، به‌ویژه شهید محمود صارمی، از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور تقدیر کرد.

وی با اشاره به جایگاه تأثیرگذار رسانه در جامعه اظهار داشت: رسانه زمانی می‌تواند از اعتبار و اعتماد عمومی برخوردار باشد که در مسیر حقیقت، صداقت و انصاف حرکت کند و اخبار و رویدادها را با دقت و مسئولیت‌پذیری در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

آیت‌الله توکل با بیان اینکه رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی نقش مهمی دارند، افزود: اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند موجب افزایش آگاهی و بصیرت جامعه شود و در این میان، رسانه‌های انقلابی مسئولیت ویژه‌ای در تبیین واقعیت‌ها و روشنگری افکار عمومی بر عهده دارند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رسانه‌های انقلابی در ماه‌های گذشته در انعکاس حضور گسترده مردم و انتقال مطالبات عمومی نقش مؤثری ایفا کرده‌اند و باید خواسته‌های مردم در زمینه خون‌خواهی و پیگیری آرمان‌های امام شهید را نیز با دقت و امانت‌داری منعکس کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه و تحلیل عملکرد جریان‌های مختلف رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: افکار عمومی باید نسبت به شیوه عملکرد برخی رسانه‌ها و نحوه انعکاس جنایات دشمن آگاهی پیدا کند؛ چراکه کم‌رنگ کردن واقعیت‌ها و نادیده گرفتن جنایات، می‌تواند به عادی‌سازی رفتار دشمن و ترویج رویکرد سازش و عقب‌نشینی منجر شود.

آیت‌الله توکل با انتقاد از حمایت‌های صرفاً شعاری از رسانه‌های انقلابی تصریح کرد: پشتیبانی از این رسانه‌ها باید از مرحله سخن فراتر رود و در قالب حمایت‌های عملی دنبال شود.

وی تأمین امنیت شغلی خبرنگاران، توجه به وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای و اجتماعی فعالان رسانه‌ای را از جمله ضرورت‌های این حوزه برشمرد و افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه از اقشار فرهیخته و تأثیرگذار جامعه هستند و تقویت جایگاه آنان، به معنای تقویت جریان اطلاع‌رسانی سالم، متعهدانه و مسئولانه است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه کشور تبریک گفت.