مشارکت فرهنگیان استان سمنان در طرح «معلم پژوهنده» ۵ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان از رشد پنج درصدی مشارکت فرهنگیان استان در بیست‌ونهمین دوره برنامه «معلم پژوهنده» نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این افزایش حاصل برنامه‌ریزی مناسب، استمرار فعالیت‌های پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت آموزش‌های غیرحضوری بوده است.

وی افزود: برنامه «معلم پژوهنده» با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، تقویت مهارت‌های پژوهشی، توسعه رویکرد مسئله‌محور در مدارس و بهره‌گیری از یافته‌های علمی برای ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری برگزار می‌شود و امسال نیز با مشارکت چشمگیر معلمان استان همراه بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به شرایط خاص ناشی از غیرحضوری شدن مدارس در بخشی از فرآیند اجرای این برنامه، گفت: برای جلوگیری از وقفه در فعالیت‌های پژوهشی، وبینارهای آموزشی و تخصصی برای کارشناسان و فرهنگیان برگزار و شیوه‌نامه اجرای مجازی بیست‌ونهمین دوره برنامه «معلم پژوهنده» تدوین و به تمامی مناطق آموزشی استان ابلاغ شد.

شریفی بیان کرد: اجرای این برنامه‌ها زمینه استمرار فعالیت‌های پژوهشی و افزایش مشارکت فرهنگیان را فراهم کرد و در نهایت میزان مشارکت معلمان استان نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافت.

وی پژوهش را یکی از ارکان اساسی توسعه حرفه‌ای معلمان دانست و تصریح کرد: معلمان پژوهنده با شناسایی مسائل واقعی کلاس درس، تحلیل علمی چالش‌های آموزشی و ارائه راهکارهای کاربردی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت ایفا می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: تقویت رویکرد پژوهش‌محور در میان معلمان، در راستای سیاست‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از یافته‌های علمی برای بهبود فرآیند آموزش و یادگیری را فراهم کند.