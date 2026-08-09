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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه قدس گیلان معرفی شد

رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه قدس گیلان معرفی شد

رشت- «سرهنگ حسن فیضیان» در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گیلان به عنوان رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه قدس استان گیلان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مراسم تکریم و معارفه رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان در پنجاهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور احسان قاسمی، دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، هادی حق شناس استاندار گیلان و جمعی از معاونت های دستگاه اجرایی در سالن الغدیر استانداری در رشت برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ حسن فیضیان به عنوان رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گیلان معارفه و از تلاش های سرهنگ غلامرضا ملک علیپور دراین حوزه تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است؛ سرهنگ فیضیان پیش از این فرماندهی سپاه لاهیجان را برعهده داشت.

کد مطلب 6912168

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