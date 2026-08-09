«ماه کوچولوی من» بهترین فیلم جشنواره شیلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، بر اساس اعلام LA Film Center و سایت جشنواره شیلی، فیلم سینمایی «ماه کوچولوی من» (My Little Moon) به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی علی عطشانی در ادامه حضورهای بینالمللی خود، موفق به کسب جایزه از دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای مستقل Concepción (CIFA) در کشور شیلی شد.
دوازدهمین دوره این جشنواره از ۲ تا ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۱۴ مرداد) در شهر Concepción، یکی از مهمترین مراکز فرهنگی جنوب شیلی برگزار شد و میزبان آثار مستقل از کشورهای مختلف جهان در بخشهای فیلم بلند داستانی، مستند، فیلم تجربی، انیمیشن و آثار اجتماعی بود.
بر اساس آمار رسمی جشنواره، در دوره ۲۰۲۶ بیش از ۵۱۵ فیلم از سراسر جهان برای حضور در این رویداد ثبتنام کردند که پس از فرآیند داوری، تنها حدود ۶۰ اثر به بخش رقابتی راه یافتند و در نهایت فقط ۱۱ جایزه در بخشهای مختلف جشنواره اهدا شد؛ آماری که رقابت فشرده این دوره را بهخوبی نشان میدهد.
جشنواره Concepción Independent Film Awards که امسال دوازدهمین دوره برگزاری خود را پشت سر گذاشت، در سالهای اخیر به یکی از رویدادهای شناختهشده سینمای مستقل در آمریکای جنوبی تبدیل شده و هر سال میزبان صدها فیلمساز از کشورهای مختلف جهان است. آثار این جشنواره در مجموعه سینمایی CINEPLANET شهر Concepción به نمایش درمیآید.
فیلم «ماه کوچولوی من» روایتگر داستان دو دختر نوجوان، یکی در آمریکا و دیگری در ایران است که سرنوشتشان در میان حوادث اجتماعی و سیاسی به یکدیگر گره میخورد.
این موفقیت، تازهترین افتخار بینالمللی «ماه کوچولوی من» محسوب میشود؛ فیلمی که تاکنون موفق به کسب جوایز متعدد و حضور در دهها جشنواره معتبر بینالمللی در آمریکا، اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی شده است.
ناتالیا پولو، نیکول آماتو، برنت کوبلیک و متیو فیرمن بازیگران این اثر هستند.
عوامل اصلی فیلم «ماه کوچولوی من» عبارتند از کارگردان و نویسنده: علی عطشانی، مدیر فیلمبرداری: کوهیار کلاری، طراح چهرهپردازی: فرزانه زردشت، مدیر تولید: سیاوش طرازندهپور، عکاس: هادی آخوندی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: سپهر میکائیلیان، دستیار تهیهکننده: آنا مکنیون، فیلمبردار: رضا کبیری، تدوین: روزبه کلباسی، تهیهشده در American Brightlight Film Productions.
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