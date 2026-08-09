به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی ظهر یکشنبه در دیدار با خبرنگاران خبرگزاری مهر استان قزوین که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با تبریک این روز به اصحاب رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران و رسانهها در شرایط امروز جامعه تنها وظیفه انتقال خبر را بر عهده ندارند، بلکه میتوانند با انتخاب درست موضوعات و پرداخت دقیق به مسائل، در جهتدهی افکار عمومی و حل مسائل جامعه اثرگذار باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای رسانهای خبرگزاری مهر افزود: مهر از رسانههای اثرگذار کشور است و در استان قزوین نیز ظرفیت مناسبی برای پرداختن به مسائل فرهنگی، اجتماعی و دینی دارد و انتظار میرود از این ظرفیت برای جریانسازی و مطالبهگری در حوزههای اجتماعی و فرهنگی بیش از گذشته استفاده شود.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازمند گفتوگو، تبیین و ایجاد مطالبه عمومی هستند و رسانه میتواند با برجستهسازی این موضوعات، زمینه ورود نخبگان، مسئولان و مردم به عرصه حل مسئله را فراهم کند.
حقانی با تقدیر از عملکرد خبرگزاری مهر در استان قزوین بیان کرد: رویکرد حرفهای و حضور فعال خبرنگاران مهر در عرصههای مختلف، بهویژه در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی، قابل تقدیر است و امیدواریم این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: رسانهای که بتواند مسائل واقعی جامعه را بهدرستی شناسایی، روایت و پیگیری کند، نهتنها یک رسانه خبری، بلکه به یک کنشگر مؤثر اجتماعی تبدیل میشود و خبرگزاری مهر ظرفیت آن را دارد که در این مسیر نقش جدیتری ایفا کند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین همچنین بر ضرورت تعامل بیشتر مجموعههای فرهنگی با رسانهها تأکید کرد و گفت: دستگاههای فرهنگی نیز باید از ظرفیت رسانه برای تبیین فعالیتها، انعکاس دستاوردها و مهمتر از آن، گفتوگو درباره مسائل و آسیبهای اجتماعی استفاده کنند.
در این دیدار، از تلاشهای خبرنگاران و مجموعه خبرگزاری مهر استان قزوین در انعکاس اخبار و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی استان تقدیر شد.
نظر شما