رندرهای دو تبلت سامسونگ فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این رندرها هم اکنون فقط طراحی جلوی دستگاه را همراه وال پیپرهای سامسونگ نشان می دهد. البته به نظر نمی رسد شاهد بازطراحی بزرگی در این دستگاه ها باشیم. هر دو تبلت لبه های ضخیم خود را حفظ کرده اند و ظاهر جلوی دستگاه ها شبیه سری تب اس ۱۱ سال گذشته است.

یکی از جزئیات قابل اشاره درباره دستگاه آن است که تب اس ۱۲ اولترا یک بریدگی روی نمایشگر دارد. این برخلاف ادعاهای پیشین مبنی بر آن است که سامسونگ در دستگاه اولترا احتمالا دوربین سلفی را زیر یک سوراخ قرار می دهد. همچنین تصاویر واقعی از تب اس ۱۲+ نیز حاکی از آن بود که دستگاه اولترا احتمالا بریدگی مدرن تری داشته باشد واز سوی دیگر مدل کوچک تر شامل دوربینی خواهد بود که در لبه آن به کار رفته است.

داخل دستگاه نیز تراشه مدیا تک دیمنسیتی ۹۵۰۰ در دستگاه اولترا به کاررفته است. همچنین انتظار می رود سامسونگ پشتیبانی هفت ساله برای به روز رسانی های امنیتی و اندروید فراهم کند.

از لحاظ نمایشگر دستگاه تب اس ۱۲+ با پنل ۱۲.۴ اینچی دینامیک AMOLED با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز ارائه می شود. همچنین تب اس ۱۲ اولترا یک نمایشگر ۱۴.۶ اینچی دارد. ظرفیت باتری نیز اندکی افزایش می یابد به طوریکه ظرفیت ۱۰۶۰۰ میل آمپرساعتی برای دستگاه اس ۱۲+ و ۱۱۶۰۰ میلی آمپر ساعتی برای نسخه اولترا به کارمی رود. هر دو دستگاه مجهز به قلم خواهند بود.