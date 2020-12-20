حشمت الله صیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه پیاده راه سنندج یکی از مهمترین پروژههای عمرانی این شهر در چند سال اخیر بوده و عملیات اجرایی آن از ۲۵ تیرماه سال جاری شروع شده است.
شهردار سنندج خاطرنشان کرد: استاندار کردستان در جمع خبرنگاران از هزینه کرد ۱۰۰ میلیارد تومانی برای این پروژه خبر داده بود و همین امر موجب شده بود که در اذهان عمومی شهروندان این تصور شکل بگیرد که تمامی هزینههای این پروژه توسط شهرداری پرداخت شده است.
وی افزود: پروژه پیاده راه فردوسی سنندج در ۲ فاز اجرایی خواهد شد که فاز اول آن در حال تکمیل است و فاز دوم آن نیز طی ماههای آتی اجرایی خواهد شد.
شهردار سنندج خاطرنشان کرد: شهرداری برای این پروژه ۳۰ میلیارد تومان هزینه کرده است، دستگاههای خدمت رسان ۱۰ میلیارد تومان و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز ۱۰ میلیارد تومان تاکنون هزینه کردهاند.
صیدی اعلام کرد: در ماههای آینده نیز ۵۰ میلیارد تومان برای تملک چندین مغازه و مکان در مسیر پیاده راه تخصیص داده خواهد شد.
